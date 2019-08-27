Работодатели Эстонии критикуют планируемую систему налогообложения иностранцев

В то время, как Министерство финансов готовит законопроект об избежании двойного налогообложения наемных иностранных работников, местные работодатели заявляют, что в проекте поправок есть целый ряд недостатков, пишет портал Rus.ERR.
Сейчас налоги платит предоставившее персонал предприятие по месту регистрации, которое может находиться в одной из европейских стран, откуда к нам приезжают специалисты. Если же компания сознательно пытается избежать налогообложения, то, согласно, готовящимся поправкам в Закон о подоходном налоге, эта обязанность целиком возлагается на эстонского партнера.
В Центральном союзе работодателей и Торгово-промышленной палате обращают внимание на то, что законопроект был составлен поспешно и предпринимателям его цели непонятны.
"Непонятно, как будет обеспечено избежание двойного налогообложения, как генеральный подрядчик или фирма-арендатор иностранной рабочей силы в Эстонии сможет проконтролировать, где и как были уплачены налоги", - сказал советник по налоговым вопросам Центрального союза работодателей Рауль Арон.