Вт, 27.08.2019
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Работодатели Эстонии критикуют планируемую систему налогообложения иностранцев

Aivar Rehe lahkub maksu- ja tolliametist 13. jaanuaril ning esialgu peab maksuamet ilma juhita läbi ajama, kuni rahandusminister otsustab, kuidas uus juht leitakse.

ФОТО: Liis Treimann

В то время, как Министерство финансов готовит законопроект об избежании двойного налогообложения наемных иностранных работников, местные работодатели заявляют, что в проекте поправок есть целый ряд недостатков, пишет портал Rus.ERR.

Сейчас налоги платит предоставившее персонал предприятие по месту регистрации, которое может находиться в одной из европейских стран, откуда к нам приезжают специалисты. Если же компания сознательно пытается избежать налогообложения, то, согласно, готовящимся поправкам в Закон о подоходном налоге, эта обязанность целиком возлагается на эстонского партнера. 

В Центральном союзе работодателей и Торгово-промышленной палате обращают внимание на то, что законопроект был составлен поспешно и предпринимателям его цели непонятны.

"Непонятно, как будет обеспечено избежание двойного налогообложения, как генеральный подрядчик или фирма-арендатор иностранной рабочей силы в Эстонии сможет проконтролировать, где и как были уплачены налоги", - сказал советник по налоговым вопросам Центрального союза работодателей Рауль Арон. 

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