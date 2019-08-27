Вт, 27.08.2019
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Умерла журналист Аннели Аммас

Аннели Аммас.

ФОТО: Pm

Сегодня после тяжелой болезни скончалась бывший журналист Postimees и основатель газеты Lääne Elu Аннели Аммас. 

Коллектив Postimees выражает глубокие соболезнования сыну Аннели, маме, брату, а также его семье. 

Аннели Аммас(в дев. Кюлаотс) родилась 29 марта 1962 года в Тарту. В 1985 году окончила факультет журналистики Тартуского университета. 

В 1989 году вместе с мужем Андресом Аммасом и Арне Веске основала газету Lääne Elu. 

C 1996 до 2008 года Аммас работала в газете Eesti Päevaleht, а с 2011 - в редакции расследований Postimees. 

Прощание с Аннели Аммас состоится 31 августа в 10 утра в церкви Святого духа. 

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