В российском биатлоне наступил мир

В начале августа исполнительный директор СБР Сергей Голиков заявил, что спортсмены основного состава мужской сборной России по биатлону уже подписали свои контракты с СБР, но теперь выражают недовольство условиями, а Александр Логинов отказался подписать такой договор. По сведениям источника РИА Новости, разногласия касаются пункта договора о личных спонсорах биатлонистов. В редакции договора, предложенной СБР, каждый спортсмен получает одно место на своей экипировке, предназначенное для размещения логотипа личного спонсора. Биатлонисты претендуют на три таких места.

"Мы однозначно поладили. Я всегда говорил, что будет найдено решение, которое пойдет на пользу всему российскому биатлону. Оно найдено. Мы нашли возможности поддержать спортсменов, их личных спонсоров, и при этом не обидеть сам СБР, потому что нам тоже нужно выполнять свои обязательства перед региональными федерациями. Мы нашли компромисс. Мы пошли навстречу по этим моментам, а дальше уже проговариваем чисто технические моменты", - заявил Драчев.

В ответ на вопрос, подпишет ли лидер сборной России Александр Логинов контракт с СБР, Драчев сказал: "Договоры в силе. Мы сейчас только обсуждаем, но я надеюсь, что Логинов подпишет. Почти все проговорили, сейчас это все занесем на бумагу и подпишем".

На вопрос, получили ли спортсмены три места на форме для логотипов личных спонсоров, Драчев заявил: "Они получили столько, сколько хотели".