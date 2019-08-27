В Венеции оштрафовали архитектора: его мост не выдержал толп туристов

Итальянский суд оштрафовал всемирно известного архитектора Сантьяго Калатрава из Испании за проектирование моста через Большой канал в Венеции, который оказался не приспособлен для обслуживания огромного числа туристов. Испанца обвинили в «макроскопической небрежности» при проектировании Ponte della Costituzione или Моста Конституции, пишет Turizm.

Конструкция сделана из стали и закаленного стекла. Она была установлена еще в 2008 году, но постоянно вызывала много споров. Главная претензия была к поверхности моста. Она быстро износилась из-за толп гостей города. Туристы ежедневно пересекают мост с чемоданами по пути к железнодорожным и автобусным станциям.

В Счетной палате Рима заявили, что ступени моста тоже изнашиваются слишком быстро, а сама конструкция длиной 94 метра требует постоянного обслуживания. Суд постановил, что С. Калатрава должен был предвидеть это, учитывая, что проблема избыточного туризма в Венеции хорошо известна. Архитектор имеет опыт проектирования мостов, его конструкции установлены в Далласе, Техасе и Калгари. В итоге за ошибки специалисты оштрафовали на 78 000 евро.