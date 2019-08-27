В Венеции оштрафовали архитектора: его мост не выдержал толп туристов

В Венеции оштрафовали на 78 000 евро архитектора за то, что спроектированный им мост не выдерживает того числа туристов, что посещают Венецию каждый день. Об этом пишет Lonely Planet.
Итальянский суд оштрафовал всемирно известного архитектора Сантьяго Калатрава из Испании за проектирование моста через Большой канал в Венеции, который оказался не приспособлен для обслуживания огромного числа туристов. Испанца обвинили в «макроскопической небрежности» при проектировании Ponte della Costituzione или Моста Конституции, пишет Turizm.
Конструкция сделана из стали и закаленного стекла. Она была установлена еще в 2008 году, но постоянно вызывала много споров. Главная претензия была к поверхности моста. Она быстро износилась из-за толп гостей города. Туристы ежедневно пересекают мост с чемоданами по пути к железнодорожным и автобусным станциям.
В Счетной палате Рима заявили, что ступени моста тоже изнашиваются слишком быстро, а сама конструкция длиной 94 метра требует постоянного обслуживания. Суд постановил, что С. Калатрава должен был предвидеть это, учитывая, что проблема избыточного туризма в Венеции хорошо известна. Архитектор имеет опыт проектирования мостов, его конструкции установлены в Далласе, Техасе и Калгари. В итоге за ошибки специалисты оштрафовали на 78 000 евро.
Ponte della Costituzione — четвертый мост, построенный через знаменитый канал XVI века, и первый, возведенный в центе Венеции за последние 125 лет. Мост имеет много прозвищ: «рыбий хвост» и «стеклянный язык», но официально он назван в честь 60-летия Конституции Италии в 2008 году. Он связывает главный железнодорожный вокзал Венеции Санта-Лючия с Пьяццале Рома — площадью, которая действует как главный автовокзал Венеции с парковкой и остановками для автобусов, трамваев и такси.