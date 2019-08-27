В Тарту группа быстрого реагирования скрутила агрессивного мужчину

В воскресенье, 25 августа, в полицию сообщили, что в Тарту в квартире на улице Куллеркупу употреблявший алкоголь 44-летний мужчина избил 16-летнего молодого человека и ночью применил насилие к своей 41-летней спутнице жизни. По словам звонившего в полицию, мужчина продолжает вести себя агрессивно и семья боится за свою безопасность.
Поскольку по словам звонившего, у мужчины могло быть при себе пневматическое оружие, полиция отреагировала на вызов усиленным составом. Выяснилось, что оружия у агрессора все-таки в руках нет и его он не использовал, сообщает Tartu Postimees.
Женщина вместе с сыном для выяснения обстоятельств были доставлены в отделение полиции. Представлявший опасность для семьи мужчина был задержан в качестве подозреваемого и доставлен в арестный дом. Полиция начала уголовное производство.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сказал, что поскольку только на основе поступившей в Центр тревоги информации невозможно оценить, идет речь о пневматическом оружии, стартовом пистолете или огнестрельном оружии, полиция относится к любому сообщению, связанному с оружием, очень серьезно. Именно поэтому на месте можно было видеть и сотрудников группы быстрого реагирования.