В Тарту группа быстрого реагирования скрутила агрессивного мужчину

Поскольку по словам звонившего, у мужчины могло быть при себе пневматическое оружие, полиция отреагировала на вызов усиленным составом. Выяснилось, что оружия у агрессора все-таки в руках нет и его он не использовал, сообщает Tartu Postimees.

Женщина вместе с сыном для выяснения обстоятельств были доставлены в отделение полиции. Представлявший опасность для семьи мужчина был задержан в качестве подозреваемого и доставлен в арестный дом. Полиция начала уголовное производство.