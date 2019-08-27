Инвесторы наперегонки вкладываются в эстонского производителя велосипедов

К 22 августа стало известно, что предприятию удалось привлечь инвестиций на 913 000 евро, а сегодня производитель электровелосипедов сообщил, что была превышена отметка в 2,5 млн евро, поэтому кампания по сбору денег завершится раньше намеченного срока.

Теперь предприятие планирует связаться с потенциальными инвесторами, чтобы обговорить условия сделки.