Инвесторы наперегонки вкладываются в эстонского производителя велосипедов

В августе производитель электровелосипедов Ampler Bikes запустил компанию по привлечению капитала на краудфандинговой платформе Funderbeam, с помощью которой предприятию удалось собрать более двух миллионов евро вместо запланированных 500 000, пишет Geenius.
К 22 августа стало известно, что предприятию удалось привлечь инвестиций на 913 000 евро, а сегодня производитель электровелосипедов сообщил, что была превышена отметка в 2,5 млн евро, поэтому кампания по сбору денег завершится раньше намеченного срока.
Теперь предприятие планирует связаться с потенциальными инвесторами, чтобы обговорить условия сделки.
У Ampler Bikes два офиса - в Таллинне и Берлине, а этой осенью откроет свои двери новый завод по производству велосипедов в Юри.