Картина дня: IKEA стала ближе к Эстонии, смерть журналистки Аннели Аммас и инцидент с группой быстрого реагирования

Портал Rus.Postimees знакомит с ключевыми событиями вторника.
Галерея: что можно будет найти в таллиннской IKEA
Шведская мебельная компания IKEA 29 августа открывает в Эстонии э-магазин и пункт выдачи товара вместе с выставочным залом. Эстония - первая страна в мире, в которую IKEA приходит сначала дигитально и открывает интернет-магазин до того, как будет открыт настоящий, реальный магазин. Читать далее...
Группа быстрого реагирования ворвалась в дом невиновного человека и прижала его к стене
Мы никогда не узнаем, что думает кот Антс о недавних событиях, когда вооруженные сотрудники группы быстрого реагирования ворвались в квартиру хозяина и прижали его к к стене. Зато можно точно сказать, что в отношении сделавшего ложный вызов соседа, сообщившего о двух выстрелах, возбуждено дело о проступке. Читать далее...
Беспрецедентный случай: жительница Эстонии полтора года была бездомной, пока в ее квартире хозяйничали знакомые
В сентябре прошлого года в Eesti Õigusbüroo обратилась женщина, которую в мае 2018 года выставили из ее дома знакомые. Несмотря на то, что квартира была записана на нее и расположившиеся там незваные гости с жилплощадью никак не были связаны, даже полиция не смогла разрешить ситуацию, потому что гости утверждали, будто у них устный договор найма жилья. Читать далее...
Умерла журналист Аннели Аммас
Сегодня после тяжелой болезни скончалась бывший журналист Postimees и основатель газеты Lääne Elu Аннели Аммас. Читать далее...
Волна краж в Эстонии: за ночь воры нанесли ущерб в 50 000 евро
В последнее время в Эстонии наблюдается волна краж GPS-устройств из сельскохозяйственных машин, общий ущерб составляет более 100 000 евро. В ночь на понедельник жертвой воров стало предприятие Voore Farm, ущерб составил более 50 000 евро. Читать далее...
Подозревают в мошенничестве? Прокуратура возбудила уголовное дело против института ТТУ
Вчера вечером Пыхьяская окружная прокуратура возбудила уголовное дело, чтобы расследовать описанную в Postimees возможную схему мошенничества в Институте Нурксе Таллиннского технического университета. Читать далее...
Норвежский эксперт: на российской военной базе мог взорваться ядерный реактор
На российском военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области 8 августа взорвался ядерный реактор, а вовсе не детали боевой ракеты, как утверждают российские власти. Такое мнение высказал норвежский специалист по ядерной безопасности Нильс Бомер. Читать далее...
Анализ: выход на пенсию стоит отложить на пару лет
Обнародованные на прошлой неделе планы правительства об изменении второй ступени пенсионного страхования означают, что людям, планирующим выйти на пенсию в этом или следующем году, стоит не прекращать выплаты во вторую ступень еще как минимум пару лет. Читать далее...
Сосед не пускает машины Русского театра во двор
Глядя со стороны главного входа, то есть со стороны площади Вабадузе, может сложиться ощущение, что накануне начинающегося в воскресенье сезона Русский театр словно вымер. Но это не так. Во внутреннем дворе театра, куда можно попасть с Пярнуского шоссе, жизнь кипит круглосуточно: доставляют новые декорации, краски, пиломатериалы для мастерской, а актеры прибывают на репетиции. Читать далее...
В Таллинне кончаются новые квартиры?
В августе в Таллинне и Харьюмаа на продажу выставлено немногим более 2400 новых квартир. В последний раз подобный уровень наблюдался год назад. Читать далее...
Таллиннский университет хотел подать в суд на Марта Хельме
В университете считают, что попытка призвать Марта Хельме к порядку с помощью обращения в суд заняла бы необоснованно много времени и потребовала бы слишком много ресурсов. Читать далее...
Попавшегося на краже в Selver иностранца выслали из Эстонии
Эстонские власти обязали покинуть страну гражданина Молдовы, который в минувшее воскресенье попался на краже в одном из столичных магазинов торговой сети Selver. Читать далее...
В новом учебном году в центре внимания будет цифровая революция, изучение языков и школьный мир
На пресс-конференции, посвященной началу учебного года, министр Майлис Репс рассказала о том, что в русскоязычных детских садах будет больше эстоноязычных воспитателей, появится больше возможностей для изучения эстонского языка, чем когда бы то ни было, а также предстоит новый виток цифровой революции. Читать далее...
Работодатели Эстонии критикуют планируемую систему налогообложения иностранцев
В то время, как Министерство финансов готовит законопроект об избежании двойного налогообложения наемных иностранных работников, местные работодатели заявляют, что в проекте поправок есть целый ряд недостатков. Читать далее...
Предварительное заседание. Дело Мартина Халлика рассмотрят за закрытыми дверями
Сегодня в Тартуском уездном суде началось рассмотрение уголовного дела бывшего директора библиотеки Тартуского университета Мартина Халлика. На предварительном заседании суд удовлетворил требование прокуратуры объявить слушания закрытыми. Читать далее...
SEB: Эстония входит в фазу замедленного экономического роста
По расчетам банка SEB, экономический рост в Эстонии в 2019 году замедлится до 3% с дальнейшим замедлением до 2,3% в 2020 и 2% в 2021 годах. Такие оценки приводятся в обновленном экономическом прогнозе SEB, в котором отмечается, что Эстония вошла в фазу замедленного экономического роста. Читать далее...
Нужна ваша помощь: пропал 42-летний мужчина
Полиция просит помощи общественности в поисках 42-летнего Элвиса, который поздно вечером 23-го августа уехал на автомобиле из деревни Сели в волости Рапла. Читайте далее...
Ушедшего из дома призрения 72-летнего Энделя ищут до сих пор
Полиция по-прежнему ищет 72-летнего Энделя, который 11 августа ушел из расположенного в Пярну дома призрения. Читайте далее...
Полиция просит помощи в поисках 82-летнего Александра
Полиция просит помощи в поисках 82-летнего Александра, который пропал в Вяндра. В последний раз его видели в Вяндра на Вихтра-теэ сегодня в 16 часов. Читайте далее...
Фото и видео: водители автобусов требуют повышения зарплат
Входящие в Транспортный профсоюз водители автобусов организовали во вторник пикет перед зданием Министерства экономики и коммуникаций, чтобы потребовать повышения зарплат. Читайте далее...
Крик души читателя: у Bolt серьезные проблемы с безопасностью
Несомненно, в свое время островитяне стали основоположниками полезного для эстонцев и жителей многих других стран приложения. Клиент от поставщика услуг находится на расстоянии одного нажатия кнопки и наоборот. Получить работу стало тоже не так сложно. Но все ли так радужно, задается вопросом читатель Postimees, имя которого редакции известно, но не публикуется, поскольку это может повлиять на его работу и частную жизнь. Читайте далее...
Живущая в Эстонии сирийка: мы не нравимся эстонцам, они не хотят нас здесь видеть
Семья 19-летней Ширан Ахмед восемь лет назад из-за войны сбежала из Сирии. Они живут в Эстонии почти два года. Читайте далее...
Такое не каждый день увидишь: президент Кальюлайд оставила послание на капоте машины
Совсем необычно, когда президент Эстонии оставляет послание на капоте автомобиля. Еще более необычно, что под посланием поставлена и подпись Кальюлайд. Читайте далее...
Сборщики торфа обнаружили три авиабомбы
Саперы из западной Эстонии вчера обезвредили найденные в земле в деревне Нурме, волость Тори, три авиабомбы. Читайте далее...
Птицы не летают и мухоморы не растут: последствия взрыва тревожат жителей севера России
Проверкой радиационного фона на островах в Белом море после взрыва 8 августа на полигоне ВМФ в Архангельской области займётся карельское управление Роспотребнадзора. Читайте далее...
Напрасно хвалили: согласно устаревшим данным, Эстонию назвали страной с наименьшим риском отмывания денег
В недавнем отчете Basel AML назвал Эстонию страной с наименьшим риском отмывания денег и финансирования терроризма, но оказалось, что отчет основан на исследовании 2014 года. Читайте далее...
Министерство образования обещает улучшить преподавание эстонского языка детям
Министерство образования обещает сделать все возможное для того, чтобы улучшить преподавание эстонского языка детям, но при этом не имеет намерения форсировать перевод школ и дошкольных учреждений на единый язык обучения. Читайте далее...