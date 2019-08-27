Картина дня: IKEA стала ближе к Эстонии, смерть журналистки Аннели Аммас и инцидент с группой быстрого реагирования

Несомненно, в свое время островитяне стали основоположниками полезного для эстонцев и жителей многих других стран приложения. Клиент от поставщика услуг находится на расстоянии одного нажатия кнопки и наоборот. Получить работу стало тоже не так сложно. Но все ли так радужно, задается вопросом читатель Postimees, имя которого редакции известно, но не публикуется, поскольку это может повлиять на его работу и частную жизнь. Читайте далее...

Живущая в Эстонии сирийка: мы не нравимся эстонцам, они не хотят нас здесь видеть

Семья 19-летней Ширан Ахмед восемь лет назад из-за войны сбежала из Сирии. Они живут в Эстонии почти два года. Читайте далее...

Такое не каждый день увидишь: президент Кальюлайд оставила послание на капоте машины

Совсем необычно, когда президент Эстонии оставляет послание на капоте автомобиля. Еще более необычно, что под посланием поставлена и подпись Кальюлайд. Читайте далее...

Сборщики торфа обнаружили три авиабомбы

Саперы из западной Эстонии вчера обезвредили найденные в земле в деревне Нурме, волость Тори, три авиабомбы. Читайте далее...

Птицы не летают и мухоморы не растут: последствия взрыва тревожат жителей севера России

Проверкой радиационного фона на островах в Белом море после взрыва 8 августа на полигоне ВМФ в Архангельской области займётся карельское управление Роспотребнадзора. Читайте далее...

Напрасно хвалили: согласно устаревшим данным, Эстонию назвали страной с наименьшим риском отмывания денег

В недавнем отчете Basel AML назвал Эстонию страной с наименьшим риском отмывания денег и финансирования терроризма, но оказалось, что отчет основан на исследовании 2014 года. Читайте далее...

Министерство образования обещает улучшить преподавание эстонского языка детям