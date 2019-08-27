Картина дня: IKEA стала на шаг ближе к Эстонии, умерла журналист Аннели Аммас и инцидент с группой быстрого реагирования

Портал Rus.Postimees знакомит с ключевыми событиями вторника.
Галерея: что можно будет найти в таллиннской IKEA
Шведская мебельная компания IKEA 29 августа открывает в Эстонии э-магазин и пункт выдачи товара вместе с выставочным залом. Эстония - первая страна в мире, в которую IKEA приходит сначала дигитально и открывает интернет-магазин до того, как будет открыт настоящий, реальный магазин. Читать далее...
Группа быстрого реагирования ворвалась в дом невиновного человека и прижала его к стене
Мы никогда не узнаем, что думает кот Антс о недавних событиях, когда вооруженные сотрудники группы быстрого реагирования ворвались в квартиру хозяина и прижали его к к стене. Зато можно точно сказать, что в отношении сделавшего ложный вызов соседа, сообщившего о двух выстрелах, возбуждено дело о проступке. Читать далее...
Беспрецедентный случай: жительница Эстонии полтора года была бездомной, пока в ее квартире хозяйничали знакомые
В сентябре прошлого года в Eesti Õigusbüroo обратилась женщина, которую в мае 2018 года выставили из ее дома знакомые. Несмотря на то, что квартира была записана на нее и расположившиеся там незваные гости с жилплощадью никак не были связаны, даже полиция не смогла разрешить ситуацию, потому что гости утверждали, будто у них устный договор найма жилья. Читать далее...
Умерла журналист Аннели Аммас
Сегодня после тяжелой болезни скончалась бывший журналист Postimees и основатель газеты Lääne Elu Аннели Аммас. Читать далее...
Волна краж в Эстонии: за ночь воры нанесли ущерб в 50 000 евро
В последнее время в Эстонии наблюдается волна краж GPS-устройств из сельскохозяйственных машин, общий ущерб составляет более 100 000 евро. В ночь на понедельник жертвой воров стало предприятие Voore Farm, ущерб составил более 50 000 евро. Читать далее...
Подозревают в мошенничестве? Прокуратура возбудила уголовное дело против института ТТУ
Вчера вечером Пыхьяская окружная прокуратура возбудила уголовное дело, чтобы расследовать описанную в Postimees возможную схему мошенничества в Институте Нурксе Таллиннского технического университета. Читать далее...
Норвежский эксперт: на российской военной базе мог взорваться ядерный реактор
На российском военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области 8 августа взорвался ядерный реактор, а вовсе не детали боевой ракеты, как утверждают российские власти. Такое мнение высказал норвежский специалист по ядерной безопасности Нильс Бомер. Читать далее...
Анализ: выход на пенсию стоит отложить на пару лет
Обнародованные на прошлой неделе планы правительства об изменении второй ступени пенсионного страхования означают, что людям, планирующим выйти на пенсию в этом или следующем году, стоит не прекращать выплаты во вторую ступень еще как минимум пару лет. Читать далее...
Сосед не пускает машины Русского театра во двор
Глядя со стороны главного входа, то есть со стороны площади Вабадузе, может сложиться ощущение, что накануне начинающегося в воскресенье сезона Русский театр словно вымер. Но это не так. Во внутреннем дворе театра, куда можно попасть с Пярнуского шоссе, жизнь кипит круглосуточно: доставляют новые декорации, краски, пиломатериалы для мастерской, а актеры прибывают на репетиции. Читать далее...
В Таллинне кончаются новые квартиры?
В августе в Таллинне и Харьюмаа на продажу выставлено немногим более 2400 новых квартир. В последний раз подобный уровень наблюдался год назад. Читать далее...
Таллиннский университет хотел подать в суд на Марта Хельме
В университете считают, что попытка призвать Марта Хельме к порядку с помощью обращения в суд заняла бы необоснованно много времени и потребовала бы слишком много ресурсов. Читать далее...
Попавшегося на краже в Selver иностранца выслали из Эстонии
Эстонские власти обязали покинуть страну гражданина Молдовы, который в минувшее воскресенье попался на краже в одном из столичных магазинов торговой сети Selver. Читать далее...
В новом учебном году в центре внимания будет цифровая революция, изучение языков и школьный мир
На пресс-конференции, посвященной началу учебного года, министр Майлис Репс рассказала о том, что в русскоязычных детских садах будет больше эстоноязычных воспитателей, появится больше возможностей для изучения эстонского языка, чем когда бы то ни было, а также предстоит новый виток цифровой революции. Читать далее...
Работодатели Эстонии критикуют планируемую систему налогообложения иностранцев
В то время, как Министерство финансов готовит законопроект об избежании двойного налогообложения наемных иностранных работников, местные работодатели заявляют, что в проекте поправок есть целый ряд недостатков. Читать далее...
Предварительное заседание. Дело Мартина Халлика рассмотрят за закрытыми дверями
Сегодня в Тартуском уездном суде началось рассмотрение уголовного дела бывшего директора библиотеки Тартуского университета Мартина Халлика. На предварительном заседании суд удовлетворил требование прокуратуры объявить слушания закрытыми. Читать далее...
SEB: Эстония входит в фазу замедленного экономического роста
По расчетам банка SEB, экономический рост в Эстонии в 2019 году замедлится до 3% с дальнейшим замедлением до 2,3% в 2020 и 2% в 2021 годах. Такие оценки приводятся в обновленном экономическом прогнозе SEB, в котором отмечается, что Эстония вошла в фазу замедленного экономического роста. Читать далее...