Картина дня: IKEA стала на шаг ближе к Эстонии, умерла журналист Аннели Аммас и инцидент с группой быстрого реагирования

Галерея: что можно будет найти в таллиннской IKEA

Шведская мебельная компания IKEA 29 августа открывает в Эстонии э-магазин и пункт выдачи товара вместе с выставочным залом. Эстония - первая страна в мире, в которую IKEA приходит сначала дигитально и открывает интернет-магазин до того, как будет открыт настоящий, реальный магазин. Читать далее...

Группа быстрого реагирования ворвалась в дом невиновного человека и прижала его к стене

Мы никогда не узнаем, что думает кот Антс о недавних событиях, когда вооруженные сотрудники группы быстрого реагирования ворвались в квартиру хозяина и прижали его к к стене. Зато можно точно сказать, что в отношении сделавшего ложный вызов соседа, сообщившего о двух выстрелах, возбуждено дело о проступке. Читать далее...

Беспрецедентный случай: жительница Эстонии полтора года была бездомной, пока в ее квартире хозяйничали знакомые

В сентябре прошлого года в Eesti Õigusbüroo обратилась женщина, которую в мае 2018 года выставили из ее дома знакомые. Несмотря на то, что квартира была записана на нее и расположившиеся там незваные гости с жилплощадью никак не были связаны, даже полиция не смогла разрешить ситуацию, потому что гости утверждали, будто у них устный договор найма жилья. Читать далее...

Умерла журналист Аннели Аммас

Сегодня после тяжелой болезни скончалась бывший журналист Postimees и основатель газеты Lääne Elu Аннели Аммас. Читать далее...

Волна краж в Эстонии: за ночь воры нанесли ущерб в 50 000 евро

В последнее время в Эстонии наблюдается волна краж GPS-устройств из сельскохозяйственных машин, общий ущерб составляет более 100 000 евро. В ночь на понедельник жертвой воров стало предприятие Voore Farm, ущерб составил более 50 000 евро. Читать далее...

Подозревают в мошенничестве? Прокуратура возбудила уголовное дело против института ТТУ

Вчера вечером Пыхьяская окружная прокуратура возбудила уголовное дело, чтобы расследовать описанную в Postimees возможную схему мошенничества в Институте Нурксе Таллиннского технического университета. Читать далее...

Норвежский эксперт: на российской военной базе мог взорваться ядерный реактор

На российском военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области 8 августа взорвался ядерный реактор, а вовсе не детали боевой ракеты, как утверждают российские власти. Такое мнение высказал норвежский специалист по ядерной безопасности Нильс Бомер. Читать далее...

Анализ: выход на пенсию стоит отложить на пару лет

Обнародованные на прошлой неделе планы правительства об изменении второй ступени пенсионного страхования означают, что людям, планирующим выйти на пенсию в этом или следующем году, стоит не прекращать выплаты во вторую ступень еще как минимум пару лет. Читать далее...

Сосед не пускает машины Русского театра во двор