Российские легкоатлеты на Олимпиаде-2020 выступят под флагом России

Поздняков заявил, что все спортсмены будут одеты в национальную экипировку. «Представители легкой атлетики также будут представлять Россию, а не какой-то нейтральный статус», — отметил он.

В начале июля ОКР получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры-2020. Тогда отмечалось, что российская команда выступит без каких-либо ограничений или дополнительных условий.