Вт, 27.08.2019
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Цены на электроэнергию в странах Балтии сравнялись

Вопрос об изменении цен на электричество еще не решен, но пока большой радости ждать не приходится.

ФОТО: Михкель Марипуу

Цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе снизилась на 1% до 47,84 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

После нескольких недель перерыва цена на электроэнергию была одинаковой во всех трех странах Балтии - в Латвии она снизилась на 2% в неделю, в Эстонии цена оставалась без изменения.

По мнению экспертов Elektrum Lietuva, основными факторами, влияющими на изменение цен, стали повышение уровня воды в резервуарах гидроэлектростанций, снижение цен на сырье, используемое для производства электроэнергии, и время простоя атомных электростанций в Швеции и Финляндии.

На прошлой неделе потребление электроэнергии в странах Балтии увеличилось на 1% до 485 ГВтч. Производство электроэнергии в странах Балтии увеличилось на 16% до 275 ГВтч, и за неделю эти страны в целом выработали 57% необходимой им электроэнергии.

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