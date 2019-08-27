Цены на электроэнергию в странах Балтии сравнялись

После нескольких недель перерыва цена на электроэнергию была одинаковой во всех трех странах Балтии - в Латвии она снизилась на 2% в неделю, в Эстонии цена оставалась без изменения.

По мнению экспертов Elektrum Lietuva, основными факторами, влияющими на изменение цен, стали повышение уровня воды в резервуарах гидроэлектростанций, снижение цен на сырье, используемое для производства электроэнергии, и время простоя атомных электростанций в Швеции и Финляндии.