Вт, 27.08.2019
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  • Футболка, изображающая сцену расстрела еврея нацистом, снята с продажи на Amazon

Футболка, изображающая сцену расстрела еврея нацистом, снята с продажи на Amazon

Концлагерь Освенцим в Польше.

ФОТО: Kacper Pempel/Reuters/Scanpix

В британском, немецком и французском отделениях международной торговой системы Amazon на продажу была выставлена одежда с фотографией времен Второй мировой войны, на которой изображена сцена расстрела еврея нацистом и надпись «Последний еврей в Виннице».

Как передает «Польское радио», на продажу были выставлены майка, футболка и толстовка по цене от 9 до 20 фунтов стерлингов. Продавец под ником Harma Art предлагал сделать выбор из его «замечательной коллекции» чтобы «выделиться из толпы».

Тревогу поднял музей в Освенциме. После публикаций в израильских СМИ Amazon снял товары с продажи и принес извинения.

«Со вчерашнего дня мы вмешались в это дело. Реакция принесла результат. Одежда с фотографией казни «Айнзатцгруппы» исчезла со всех страниц», – говорится в сообщении музея Освенцима в Twitter.

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