Футболка, изображающая сцену расстрела еврея нацистом, снята с продажи на Amazon

Как передает «Польское радио», на продажу были выставлены майка, футболка и толстовка по цене от 9 до 20 фунтов стерлингов. Продавец под ником Harma Art предлагал сделать выбор из его «замечательной коллекции» чтобы «выделиться из толпы».

Тревогу поднял музей в Освенциме. После публикаций в израильских СМИ Amazon снял товары с продажи и принес извинения.