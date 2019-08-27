Футболка, изображающая сцену расстрела еврея нацистом, снята с продажи на Amazon

В британском, немецком и французском отделениях международной торговой системы Amazon на продажу была выставлена одежда с фотографией времен Второй мировой войны, на которой изображена сцена расстрела еврея нацистом и надпись «Последний еврей в Виннице».
Как передает «Польское радио», на продажу были выставлены майка, футболка и толстовка по цене от 9 до 20 фунтов стерлингов. Продавец под ником Harma Art предлагал сделать выбор из его «замечательной коллекции» чтобы «выделиться из толпы».
Тревогу поднял музей в Освенциме. После публикаций в израильских СМИ Amazon снял товары с продажи и принес извинения.
«Со вчерашнего дня мы вмешались в это дело. Реакция принесла результат. Одежда с фотографией казни «Айнзатцгруппы» исчезла со всех страниц», – говорится в сообщении музея Освенцима в Twitter.