Нужна ваша помощь: пропал 42-летний мужчина

Полиция просит помощи общественности в поисках 42-летнего Эльвиса, который поздно вечером 23-го августа уехал на автомобиле из деревни Сели в волости Рапла.
Встревоженные близкие сообщили об исчезновении мужчины в понедельник, 26-го августа. Последний контакт с Эльвисом был 23 августа в 23.30, когда он уехал из деревни Сели на серебристом легковом автомобили Volkswagen Sharan в неизвестном направлении. Регистрационный номер автомобиля - 958 BBK.
Полицейские вместе с близкими собрали информацию и проверили места, где мужчина мог находиться. К сожалению, мужчина до сих пор не найден.
У Эльвиса светлые волосы и среднее телосложение. Его рост примерно 184 см, он носит очки. Когда он уехал, на нем была темная одежда.
Полиция просит всех, кто видел соответствующего описанию мужчину или автомобиль, сообщить об этом по номеру 5302 4826 или по короткому номеру 112.