Нужна ваша помощь: пропал 42-летний мужчина

Встревоженные близкие сообщили об исчезновении мужчины в понедельник, 26-го августа. Последний контакт с Эльвисом был 23 августа в 23.30, когда он уехал из деревни Сели на серебристом легковом автомобили Volkswagen Sharan в неизвестном направлении. Регистрационный номер автомобиля - 958 BBK.

Полицейские вместе с близкими собрали информацию и проверили места, где мужчина мог находиться. К сожалению, мужчина до сих пор не найден.

У Эльвиса светлые волосы и среднее телосложение. Его рост примерно 184 см, он носит очки. Когда он уехал, на нем была темная одежда.