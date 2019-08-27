Фото и видео: водители автобусов требуют повышения зарплат

Переговоры Транспортного профсоюза и Союза автопредприятий о повышении зарплат водителям автобусов до уровня сектора не привели ни к чему даже после привлечения государственного примирителя, и все стороны признали, что договоренность о новом уровне зарплат без финансовой помощи заказчика, то есть государства, невозможна.

По словам председателя правления Транспортного профсоюза Юллара Калласа, в контексте нехватки водителей автобусов и отставания их зарплат от времени необходимо внеочередное повешение зарплат, чтобы хоть как-то смягчить отсутствие данных специалистов: «С этим вопросом мы обратились к министру экономики и в Департамент шоссейных дорог, мы подали ходатайство о выделении дополнительного финансирования для повышения зарплат». Каллас добавил, что до сих пор все участники процесса от этого отказывались.

По словам координатора водителей автобусов Транспортного департамента Ааре Кюбарсеппа, около 74 процентов водителей автобусов уже сейчас находится в возрасте 51+, а тех, кто моложе 35 лет, всего шесть процентов: «Из-за большой нехватки водителей автобусов, многие водители сейчас перегружены. Организованные государством тендеры общественного транспорта создали ситуацию, при которой победы в конкурсах добивались за счет зарплат водителей и безопасности, а новости об удаленных с линий опасных автобусах превратились в ежедневную рутину».

Транспортный профсоюз приглашает всех поддержать требование о повышении зарплат работникам общественного транспорта, поскольку по информации на сегодня, государство не хочет помогать в решении проблемы, а переговоры с привлечением государственного примирителя могут провалиться.