Крик души читателя: у Bolt серьезные проблемы с безопасностью

Будучи активным пользователем этого приложения как в качестве водителя, так и клиента (последнее только за рубежом) видел и знаю многое. 26 августа на Postimees опубликованная статья об иракце, которые ездил по Таллинну на машине Bolt, заставила меня публично выступить.

Начнем с самого главного – с безопасности. Хотя предприятие требует, чтобы у человека была карта обслуживания и транспортная карта, то одна или обе могут вовсе отсутствовать.

Недавно проводил тестовые поездки и позже проверял информацию о водителях и машинах, и выяснилось, что почти у 60 процентов оказывающих таксоуслуги нет действующей транспортной карты. Но транспортная карта – это выданное горуправой разрешение, которое подтверждает, что машина подходит для оказания услуги.

Вдобавок за рулем могут оказаться и оказывать услугу также те люди, у которых нет ни разрешения, ни соответствующего водительского аккаунта.

На сегодняшний день система перестроена на имя пользователя и пароль, что означает, что свое приложение одолжить кому-то знакомому или чужому невозможно. Проведенный эксперимент показал, что ни один клиент, ни ночью, ни днем, не обращает внимание, сидит за рулем указанный в заказе человек или нет.

Родителям порекомендовал бы хорошенько подумать, разрешать ли своим отпрыскам одним заказывать машину через приложение или нет.

Продолжая тему безопасности, хотел бы отметить, что в приложении полно ошибок. Оно направляет кататься по кругу, рекомендует повернуть в запрещенном месте и указывает неверные координаты известных мест.

Например, в последний раз Тартуский автовокзал находился в Tartu Kaubamaja, а с Рижского шоссе приложение разрешало повернуть налево на улицу Академия.

Все водители должны следовать правилам дорожного движения, но если за рулем сидит некомпетентный или неместный человек, который на сто процентов следует рекомендациям приложения, может в напряженный момент возникнуть серьезная аварийная ситуация.

Аварийную ситуацию может вызвать и переутомление водителя. Очевидно, что многие водители Bolt занимаются этим после основной работы или сидят за рулем слишком долго. Известны случаи, когда водитель признавался клиенту, что сидит за рулем 23 часа подряд, этому предшествовала опасная ситуация, когда водитель почти врезался в трамвай!

Если в приложении еще одна вредная для водителей ошибка, о которой никто не говорит. Если заказывать поездку через приложение, формируется цена от пункта А в пункт Б. Но если клиент захочет сделать промежуточную остановку, цена не меняется. Не изменится она и тогда, когда водитель изменить в приложении пункт назначения.

Разрекламированные низкие цены и быстрая доступность тоже оставляют желать лучшего.

В обычное время цены действительно ниже и автомобиль может приехать за несколько минут.