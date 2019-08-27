Крик души читателя: у Bolt серьезные проблемы с безопасностью

Несомненно, в свое время островитяне стали основоположниками полезного для эстонцев и жителей многих других стран приложения. Клиент от поставщика услуг находится на расстоянии одного нажатия кнопки и наоборот. Получить работу стало тоже не так сложно. Но все ли так радужно, задается вопросом читатель Postimees, имя которого редакции известно, но не публикуется, поскольку это может повлиять на его работу и частную жизнь.
Будучи активным пользователем этого приложения как в качестве водителя, так и клиента (последнее только за рубежом) видел и знаю многое. 26 августа на Postimees опубликованная статья об иракце, которые ездил по Таллинну на машине Bolt, заставила меня публично выступить.
Начнем с самого главного – с безопасности. Хотя предприятие требует, чтобы у человека была карта обслуживания и транспортная карта, то одна или обе могут вовсе отсутствовать.
Недавно проводил тестовые поездки и позже проверял информацию о водителях и машинах, и выяснилось, что почти у 60 процентов оказывающих таксоуслуги нет действующей транспортной карты. Но транспортная карта – это выданное горуправой разрешение, которое подтверждает, что машина подходит для оказания услуги.
Вдобавок за рулем могут оказаться и оказывать услугу также те люди, у которых нет ни разрешения, ни соответствующего водительского аккаунта.
На сегодняшний день система перестроена на имя пользователя и пароль, что означает, что свое приложение одолжить кому-то знакомому или чужому невозможно. Проведенный эксперимент показал, что ни один клиент, ни ночью, ни днем, не обращает внимание, сидит за рулем указанный в заказе человек или нет.
Родителям порекомендовал бы хорошенько подумать, разрешать ли своим отпрыскам одним заказывать машину через приложение или нет.
Продолжая тему безопасности, хотел бы отметить, что в приложении полно ошибок. Оно направляет кататься по кругу, рекомендует повернуть в запрещенном месте и указывает неверные координаты известных мест.
Например, в последний раз Тартуский автовокзал находился в Tartu Kaubamaja, а с Рижского шоссе приложение разрешало повернуть налево на улицу Академия.
Все водители должны следовать правилам дорожного движения, но если за рулем сидит некомпетентный или неместный человек, который на сто процентов следует рекомендациям приложения, может в напряженный момент возникнуть серьезная аварийная ситуация.
Аварийную ситуацию может вызвать и переутомление водителя. Очевидно, что многие водители Bolt занимаются этим после основной работы или сидят за рулем слишком долго. Известны случаи, когда водитель признавался клиенту, что сидит за рулем 23 часа подряд, этому предшествовала опасная ситуация, когда водитель почти врезался в трамвай!
Если в приложении еще одна вредная для водителей ошибка, о которой никто не говорит. Если заказывать поездку через приложение, формируется цена от пункта А в пункт Б. Но если клиент захочет сделать промежуточную остановку, цена не меняется. Не изменится она и тогда, когда водитель изменить в приложении пункт назначения.
Разрекламированные низкие цены и быстрая доступность тоже оставляют желать лучшего.
В обычное время цены действительно ниже и автомобиль может приехать за несколько минут.
Но в часы пик цены могут вырасти в несколько раз, а доступность машин скверная. С одной стороны может возникнуть ситуация, когда у клиента со счета снимут больше запланированного денег, а с другой стороны, может даже опоздать на автобус или поезд.
Последним, но не менее важным должен отметить черствое и высокомерное отношение руководства к партнерам, водителям и работникам.
Тогдашний Taxify заполучил эстонский рынок в большей степени благодаря классическим таксистам. С каждым общались отдельно и просили начать использовать приложение, обещая манну небесную. Теперь известный стартам забыл про своих партнеров, на первоначальные договоренности наплевали и все обещания забыты! Прямого общения со своими водителями нет.
Все через электронную почту или приложение. Существование водителя зависит от его активности и оценок от клиентов. Если они упадут ниже нормы, аккаунт блокируется на несколько дней или несколько месяцев. Проблемами никто в компании не занимается и водитель остается без объяснений. Действительно, если ежедневно активен и хорошо обслуживаешь клиентов, проблем нет.
Также годами замечал, как находящиеся в руководстве люди постоянно меняются. Кажется, что как только человек идет на сотрудничество и демонстрирует человеческое отношение, с ним сотрудничество завершается.
22 февраля 2019 года президент Эстонской Республики вручила многим предпринимателям ордена. Среди них был и один из создателей Taxify Мартин Виллиг. Действительно, вырастить из стартапа известную во всем мире компанию и поместить Эстонию на карту, это большое и заслуживающее похвалы достижение. И если посмотреть на уплаченными ими налоги, стоит признать, что действительно проделана хорошая работа. Но действительно ли это единственное мерило?
Классических таксистов хотят выжить с рынка, заменив на совершенно некомпетентных и иногда даже опасных водителей. А также сделать получение их работы более простым, чем когда-либо.
Имей определенные разрешения, зарегистрируй себя на сайте, покажи машину и начинай работать. Никаких интервью, предварительных знаний и прочего. Предприятие требует, чтобы водитель прошел курсы, но это фактически видеокурсы в 15 минут. Но как человек заботится об автомобиле, какой у него уровень обслуживания клиентов, одежда и гигиена, это никого не интересует. В плохое положение это ставит и другие предприятия. Если работнику что-то не нравится, он может топнуть ножкой и в тот же день начать работать в Bolt.
Я думаю, что Bolt сейчас осознанно создает такие условия, в которых люди без особого напряга и чувства долга могут свободно в любое время начать работать, где нет графика, рутины и контроля.
Большое предприятие, которое поместило Эстонию на карту мира, платит налоги и дает работу сотне людей (большая часть из которых иностранцы), к сожалению, построена на неправильных принципах.
Нет никакого уважения, понимания или стремления продвигать эстонское дело. Нет контроля, представления и приложение полно опасных ошибок, которые могут в конечном итоге в один очень печально для кого-то закончиться. Является ли такой сервис надежным?
Вы бы разрешили своему ребенку ехать так в школу, на тренировку или к бабушке? Руководитель такой компании действительно способствует предпринимательству?
Самое время каждому взглянуть в зеркало!