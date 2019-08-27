Галерея: обновленный D-терминал откроется для пассажиров через два месяца

В D-терминале, строительство которого ведет компания Nordecon, в настоящий момент ведется активная работа. Через два месяца планируется завершить первый этап строительства обновленного терминала. Новое здание и реконструируемая часть D-терминала получит виртуального двойника в виде BIM-модели, целью чего является повышение эффективности жизненного цикла строения. Окончательно завершить работы по расширению и реконструкции терминала планируется к лету 2020 года.
«Сотрудничество с генеральным подрядчиком работ по строительству D-терминала – акционерным обществом AS Nordecon – до сих пор шло очень хорошо, и все проблемы, возникавшие в ходе работ по строительству объекта, решались быстро и профессионально. При этом нельзя забывать о том обстоятельстве, что строительные работы выполняются ежедневно в здании терминала, обслуживающего пассажиров. В настоящее время в здании выполняются последние отделочные работы, завершаются работы по строительству фасада, а также настраиваются инженерно-технические системы», – сказал директор по развитию инфраструктуры Таллиннского порта Пеэтер Ныгу.
«Таллиннский порт – это требовательный заказчик, которому мы передадим в конце строительства, помимо готового здания, также трехмерную модель всего здания вместе с детальной информацией. Благодаря отличному сотрудничеству с Таллиннским портом мы достигли такого уровня, когда отличия между зданием и его моделью минимальны, а к каждому элементу модели прилагается информация. Это означает, что использование и составление BIM-модели являются непрерывным процессом: реальная модель постоянно используется как строительной компанией, так и, в конце концов, организацией, управляющей зданием, – сказал руководитель проекта компании Nordecon AS Марек Сёэт. – BIM-модель дает строительной компании возможность лучше планировать процесс строительства, а также быстрее и эффективнее реализовать эти планы. Нам это дает возможность экспериментировать с целым рядом интересных технологий, чтобы гарантировать то, что всё происходящее на строительной площадке будет на сто процентов соответствовать модели».
В ходе реконструкции здания D-терминала, состоящего из трех основных этажей и одного технического, пользуются рабочим проектом и виртуальной BIM-моделью (Building Information Modeling), которая содержит данные об отоплении, вентиляции, охлаждении, водоснабжении, канализации, электросетях низкого напряжения, а также автоматике.
В реконструируемой части здания на первом этаже спроектированы монолитные потолки, опирающиеся на стальные балки. В здании будут удобные и просторные зоны ожидания для пассажиров, в которых заметно прибавилось новых мест для сидения. В терминале будет больше места также для различных кафе и торговых точек. В качестве новых возможностей добавятся детская площадка и отдельный бизнес-салон для требовательных пассажиров. Терминалом D пользуются пассажиры судов компании Tallink.
Наряду со зданием терминала также реконструируются инженерно-технические сети и подстанции, обслуживающие здание. Реконструкция D-терминала совместно финансируется Европейским Союзом в рамках проекта TWIN PORT 2 № 2014-EC-TM-0087-M Европейского фонда сплочения.