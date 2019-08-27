Один из старейших жителей Таллинна отметил день рождения

«Это большая честь пожать руку человеку, который родился в год начала Первой мировой войны, который помнит Освободительную войну и стал успешным предпринимателем еще до начала Второй мировой войны, который в своем почтенном возрасте сохранил оптимизм и интерес к происходящему в мире», - сказал старейшина района Кесклинн.

Лео Гиновкер родился в семье хозяина шоколадной фабрики. Его отцу принадлежала фирма Ginovker & Co, которая с конца 1920-х годов производила сладости, которые экспортировали в различные страны. Перед началом Второй мировой войны на семейном предприятии работал и Лео. 14 июня 1941 года его семья была депортирована в Сибирь, позже он до 80 лет работал на предприятии сельскохозяйственной техники в Сауэ.