Образование для взрослых популярно как никогда ранее

Образование для взрослых установило новый рекорд: 19,7 процента людей в возрасте от 25 до 64 лет участвуют в постоянном переобучении. Количество участников курсов повышения квалификации увеличилось с 373 тысяч до 420 тысяч. Доля людей без специального или профессионального образования неуклонно падает, сообщает BNS.