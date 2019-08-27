Образование для взрослых популярно как никогда ранее

По данным Министерства образования и науки, образование для взрослых становится все популярнее.
Образование для взрослых установило новый рекорд: 19,7 процента людей в возрасте от 25 до 64 лет участвуют в постоянном переобучении. Количество участников курсов повышения квалификации увеличилось с 373 тысяч до 420 тысяч. Доля людей без специального или профессионального образования неуклонно падает, сообщает BNS.
В 2017 году 17,2 процента людей в возрасте от 25 до 64 лет участвовали в переобучении.
В 2017 году курсы повышения квалификации прошли 373 034 человека, что составляет 40% взрослого населения.