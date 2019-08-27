Вт, 27.08.2019
По-своему парадоксально, что консервативное правительство дает людям свободу самим принимать решения, а либералы выступают против этого. Индрек Нейвельт

Образование для взрослых популярно как никогда ранее

Учеба. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

По данным Министерства образования и науки, образование для взрослых становится все популярнее. 

Образование для взрослых установило новый рекорд: 19,7 процента людей в возрасте от 25 до 64 лет участвуют в постоянном переобучении. Количество участников курсов повышения квалификации увеличилось с 373 тысяч до 420 тысяч. Доля людей без специального или профессионального образования неуклонно падает, сообщает BNS. 

В 2017 году 17,2 процента людей в возрасте от 25 до 64 лет участвовали в переобучении.

В 2017 году курсы повышения квалификации прошли 373 034 человека, что составляет 40% взрослого населения.

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