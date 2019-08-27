Живущая в Эстонии сирийка: мы не нравимся эстонцам, они не хотят нас здесь видеть

Семья 19-летней Ширан Ахмед восемь лет назад из-за войны сбежала из Сирии. Они живут в Эстонии почти два года.

«Началась война, умерло много людей. Многие квартиры и дома были разрушены. Ночами мы не могли спать, поскольку боялись, что случится что-то плохое. Целый месяц мы не выходили из дома и не видели друзей. Одному нашему соседу отрубили голову, другие лишились рук или ног, - рассказала Postimees о жизни в Сирии 19-летняя Ширан. – Бомбы скидывали справа и слева. Мы спали в ванной комнате, поскольку там было безопаснее. Мы обедали, когда прибежал отец и сказал, что мы должны быстро собираться и уходить. Мы заплакали, поскольку не хотели уходить, хотели остаться дома. Но отец сказал, что мы должны уйти. Мы смогли взять только свою одежду».

Ширан говорит, что Сирия – это ее родина, но единственные ее воспоминания о родном крае – это война. «Люди там живут, но сейчас в Сирии жизни нет», - говорит она.

«Мы не нравимся эстонцам, они не хотят, чтобы мы здесь были. Они говорят, что мы приехали в Эстонию, чтобы получить деньги. Они не знают, что мы чувствуем и какой жизнью живем».

Один случай в автобусе даже довел ее до слез. «Один раз в автобусе я села возле женщины. Я говорила по телефону с подругой на арабском языке. Она посмотрела на меня недобрым взглядом, показала рукой, чтобы я отошла, а потом ушла сама. Я почувствовала себя так плохо и заплакала».

«Я не говорю, что все эстонцы – плохие. Я знаю, как плохих, так и хороших людей. Как говорят у нас на родине, пальцы не все одинаковые, с людьми то же самое».