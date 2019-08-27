Такое не каждый день увидишь: президент Кальюлайд оставила послание на капоте машины
Совсем необычно, когда президент Эстонии оставляет послание на капоте автомобиля. Еще более необычно, что под посланием поставлена и подпись Кальюлайд, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Президент Керсти Кальюлайд сейчас находится с визитом на юго-востоке Эстонии. Сегодня, 27 августа, перед тем, как покинуть церковь Саатсе, она решила оставить на капоте своего служебного автомобиля послание с призывов избавиться от пыли «#tolmuvabaks!»