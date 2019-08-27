Вт, 27.08.2019
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  • Такое не каждый день увидишь: президент Кальюлайд оставила послание на капоте машины

Такое не каждый день увидишь: президент Кальюлайд оставила послание на капоте машины
Фото!

Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Kamil Zihnioglu/AP/Scanpix

Совсем необычно, когда президент Эстонии оставляет послание на капоте автомобиля. Еще более необычно, что под посланием поставлена и подпись Кальюлайд, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Президент Керсти Кальюлайд сейчас находится с визитом на юго-востоке Эстонии. Сегодня, 27 августа, перед тем, как покинуть церковь Саатсе, она решила оставить на капоте своего служебного автомобиля послание с призывов избавиться от пыли «#tolmuvabaks!»

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

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