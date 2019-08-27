Вт, 27.08.2019
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Женщина похитила собственного ребенка и получила полгода тюрьмы
Отцу полагается компенсация в 14 000 евро

Мать и ребенок.

ФОТО: panthermedia.net / Aliaksei Verasovich

Уездный суд Центральной Финляндии приговорил женщину к полугодовому тюремному заключению за похищение: она увезла своего ребенка в Италию без разрешения отца.

Кроме того, ей придется выплатить ребенку штраф в 4500 евро за причиненные ему страдания. Отцу она должна будет компенсировать дорожные расходы и душевные страдания на сумму 14 000 евро, передает Yle.

Женщина увезла ребенка на Сицилию в апреле 2017 года. Ребенка удалось вернуть в Финляндию только месяц назад. Похищение произошло спустя три недели после того, как надворный суд Вааса принял решение о совместной родительской опеке.

Годом позже уездный суд Центральной Финляндии назначил отца единственным опекуном ребенка. Мать, однако, не вернула ребенка в Финляндию и всячески препятствовала его возвращению.

В конце концов, женщину удалось доставить в Финляндию после объявления ее в международный розыск.

Приговор пока не вступил в силу.

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