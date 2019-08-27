Женщина похитила собственного ребенка и получила полгода тюрьмы
Уездный суд Центральной Финляндии приговорил женщину к полугодовому тюремному заключению за похищение: она увезла своего ребенка в Италию без разрешения отца.
Кроме того, ей придется выплатить ребенку штраф в 4500 евро за причиненные ему страдания. Отцу она должна будет компенсировать дорожные расходы и душевные страдания на сумму 14 000 евро, передает Yle.
Женщина увезла ребенка на Сицилию в апреле 2017 года. Ребенка удалось вернуть в Финляндию только месяц назад. Похищение произошло спустя три недели после того, как надворный суд Вааса принял решение о совместной родительской опеке.
Годом позже уездный суд Центральной Финляндии назначил отца единственным опекуном ребенка. Мать, однако, не вернула ребенка в Финляндию и всячески препятствовала его возвращению.
В конце концов, женщину удалось доставить в Финляндию после объявления ее в международный розыск.
Приговор пока не вступил в силу.