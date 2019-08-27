Стало известно, где построят новую столицу Индонезии

Как сообщил президент страны Джоко Видодо (Джокови), новая столица будет построена в восточной части острова рядом с городами Баликпапан и Самаринда. Министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро уточнил, что строительство нового города может начаться к концу 2020 года, а поэтапный перенос столицы начнется с 2024 года. Финансирование проекта будет осуществляться из бюджета страны, а также за счет государственно-частного партнерства. Стоимость проекта оценивается примерно в 33,2 млрд долларов, если площадь будущего города составит 40 тыс. гектаров и в нем будет жить 1,5 млн человек. Если же площадь города составит 30 тыс. гектаров и в него перенесут часть госорганов стоимость реализации проекта уменьшится до 23 млрд долларов.
Отметим, что вопрос переноса столицы из Джакарты обсуждался десятилетиями, но предшественники Видодо на посту президента не уделяли этой проблеме большого внимания. Между тем население Джакарты и пригородов составляет около 30 млн человек (по плотности населения нынешняя столица Индонезии вдвое превосходит Сингапур), город страдает от пробок и загрязнения, а две трети площади Джакарты находятся ниже уровня моря – некоторые районы уходят под воду со скоростью 20 сантиметров в год.
"Мы не можем больше обременять Джакарту и Яву с точки зрения плотности населения, перегруженности, загрязнения и водных ресурсов. Джакарта останется центром бизнеса, торговли и услуг. Правительство завершает разработку плана развития города на 571 триллион рупий (40 миллиардов долларов)", – заявил Джокови.
По мнению преподавателя инженерного факультета Сиднейского университета Петра Матуша, строительство крупного города и создание сопутствующей инфраструктуры на острове, покрытом тропическими лесами, приведет к сокращению растительного покрова Борнео, изменит микроклимат, повысит вероятность возникновения лесных пожаров и в итоге негативно скажется на уникальной фауне острова.