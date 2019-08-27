В Копли стартует фестиваль КоплиФест

14 сентября в Пыхья-Таллинне состоится фестиваль «КоплиФест», в программе которого - выступления музыкантов, экскурсии,мастер-классы, игры и многое другое. Фестиваль призван популяризировать прошлое и настоящее Копли.
Гвоздем программы фестиваля станет выступление ансамбля Estonian Voices. Концертная программа в этом году подготовлена в сотрудничестве с Эстонским центром фольклорной музыки. «Таких концертов фольк-музыки в Таллинне еще не было. Надеемся, что сотрудничество с «КоплиФестом» станет доброй традицией», - сказал руководитель центра фольклорной музыки Тармо Ноормаа.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, «КоплиФест» – плод углубляющегося сотрудничества между районной управой и местной общиной.
«В программе есть много интересного как для тех, кто здесь живет, так и для гостей их других районов столицы. Например, в этом году активно подключился бывший завод резиновых изделий Пыхьяла, который на сегодняшний день превратился в творческую площадку художников и дизайнеров. В рамках фестиваля откроют двери для посетителей Коплиский народный дом, Морская академия и трамвайное депо. Пройдут различные экскурсии. Список можно продолжить», - сказал Ярвелайд.
Основным местом проведения фестиваля станет двор Эстонской Морской академии, где будет установлена главная сцена фестиваля и откуда стартует KopliRogain – веселая спортивная игра для всей семьи. Здесь же будет расположена зона уличной еды.
Наряду с ансамблем Estonian Voices перед гостями фестиваля выступят также такие музыкальные коллективы, какLõõtsavägilased, Puuluup и Duo Ruut. Полностью программа опубликована на сайте фестиваля: tallinn.ee/koplifest. Там же можно зарегистрироваться на экскурсии и KopliRogain.
В этом году «КоплиФест» особое внимание уделяет теме охраны окружающей среды. Поэтому весь мусор, оставшийся после фестиваля, будет сортироваться по видам отходов в сотрудничестве с Таллиннским центром переработки отходов. Все используемые декорации одолжены у фестиваля Вильянди Фольк, т.е. имеет место повторное использование. Также в сотрудничестве с AS Tallinna Vesi на территории фестиваля будет установлена водоколонка, где все желающие смогут наполнить свою бутылку питьевой водой.