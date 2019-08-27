Вт, 27.08.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд
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  • Напрасно хвалили: согласно устаревшим данным, Эстонию назвали страной с наименьшим риском отмывания денег

Напрасно хвалили: согласно устаревшим данным, Эстонию назвали страной с наименьшим риском отмывания денег

Отмывание денег. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

В недавнем отчете Basel AML назвал Эстонию страной с наименьшим риском отмывания денег и финансирования терроризма, но оказалось, что отчет основан на исследовании 2014 года, передает Postimees.

Индекс Basel AML, оценивающий риск отмывания денег и терроризма, поставил Эстонию на одно из последних мест в рейтинге из 125 стран, таким образом объявив ее страной, где риск отмывания денег наиболее мал. В результате сразу же возникли вопросы, так как филиал Danske Bank в Эстонии будет закрыт в течение этого года в связи с подозрением в отмывании денег, кроме того в отношении произошедшего в банке возбуждено уголовное дело. Versobank уже было отказано в выдаче лицензии за нарушение правил борьбы с отмыванием денег, а шведские и эстонские финансовые инспекции в настоящее время расследуют подозрительные денежные потоки в Swedbank.

Руководитель бюро информации об отмывании денег Департамента полиции и погранохраны Мадис Рейманд пояснил, что Индекс Basel AML основывается на оценке Moneyval, которая была сделана в 2013-2014 годах, тогда Эстония получила хороший результат.

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