Напрасно хвалили: согласно устаревшим данным, Эстонию назвали страной с наименьшим риском отмывания денег

В недавнем отчете Basel AML назвал Эстонию страной с наименьшим риском отмывания денег и финансирования терроризма, но оказалось, что отчет основан на исследовании 2014 года, передает Postimees.
Индекс Basel AML, оценивающий риск отмывания денег и терроризма, поставил Эстонию на одно из последних мест в рейтинге из 125 стран, таким образом объявив ее страной, где риск отмывания денег наиболее мал. В результате сразу же возникли вопросы, так как филиал Danske Bank в Эстонии будет закрыт в течение этого года в связи с подозрением в отмывании денег, кроме того в отношении произошедшего в банке возбуждено уголовное дело. Versobank уже было отказано в выдаче лицензии за нарушение правил борьбы с отмыванием денег, а шведские и эстонские финансовые инспекции в настоящее время расследуют подозрительные денежные потоки в Swedbank.
Руководитель бюро информации об отмывании денег Департамента полиции и погранохраны Мадис Рейманд пояснил, что Индекс Basel AML основывается на оценке Moneyval, которая была сделана в 2013-2014 годах, тогда Эстония получила хороший результат.