Ср, 28.08.2019
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Пропавший 82-летний Александер нашелся

В Вяндра пропал 82-летний Александр. Он худой, у него седые волосы, на нем серая спортивная куртка и темные брюки, ему тяжело ходить.

ФОТО: Erakogu

Во вторник вечером полиция обратилась за помощью в поисках 82-летнего Александра, который пропал в Вяндра. В последний раз его видели в Вяндра на Вихтра-теэ во вторник в 16 часов.

В ночь на сразу пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Александер найден и с ним все в порядке.

"Местонахождение Александера установил с воздуха вертолет Департамента полиции и погранохраны. Пожилой человек находился примерно в километре от больницы по уходу у одного заброшенного здания в заросшем кустарником месте", - рассказал руководивший поисками участковый полицейский Пярнумааской группы Янек Сахаренко.

Команда вертолета передала информацию занимавшимся поисками Александера полицейским, которые вскоре обнаружили мужчину и передали его скорой помощи для проверки состояния здоровья. По имеющейся сейчас информации, с ним все в порядке.

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