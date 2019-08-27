Пропавший 82-летний Александер нашелся

Во вторник вечером полиция обратилась за помощью в поисках 82-летнего Александра, который пропал в Вяндра. В последний раз его видели в Вяндра на Вихтра-теэ во вторник в 16 часов.
В ночь на сразу пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Александер найден и с ним все в порядке.
"Местонахождение Александера установил с воздуха вертолет Департамента полиции и погранохраны. Пожилой человек находился примерно в километре от больницы по уходу у одного заброшенного здания в заросшем кустарником месте", - рассказал руководивший поисками участковый полицейский Пярнумааской группы Янек Сахаренко.
Команда вертолета передала информацию занимавшимся поисками Александера полицейским, которые вскоре обнаружили мужчину и передали его скорой помощи для проверки состояния здоровья. По имеющейся сейчас информации, с ним все в порядке.