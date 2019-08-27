Департамент по ошибке сообщил, что в озере Маарду безопасно купаться. Это не так

На прошлой неделе Департамент здоровья зафиксировал в пробах с пляжа на озере Маарду возросшую в несколько раз концентрацию кишечных энтерококков и Escherichia coli (кишечной палочки) и рекомендовал временно не купаться в озере.

Данные о качестве воды на официальных пляжах доступны на постоянно обновляющемся сайте Департамента здоровья здесь.

Департамент следит за качеством воды на всех официальных пляжах и примерно в пятидесяти пунктах, где раньше располагались пляжи и где люди привыкли купаться. Хотя местное самоуправление решило не объявлять озеро Маарду официальным местом для купания, оно является популярным местом досуга.

Пробы воды оценивают по двум индикаторным показателям — количеству кишечной палочки и кишечных энтерококков.