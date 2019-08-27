В озере Маарду вновь безопасно купаться

Если еще на прошлой неделе Департамент здоровья не советовал купаться в озере Маарду, то теперь это вновь безопасно.
Показатели в пробах из озера Маарду вновь в норме, поэтому купаться в озере безопасно.
На прошлой неделе Департамент здоровья зафиксировал в пробах с пляжа на озере Маарду возросшую в несколько раз концентрацию кишечных энтерококков и кишечной палочки и рекомендовал временно не купаться в озере.
Данные о качестве воды на официальных пляжах доступны на постоянно обновляющемся сайте Департамента здоровья.
Департамент следит за качеством воды на всех официальных пляжах и примерно в пятидесяти пунктах, где раньше располагались пляжи и где люди привыкли купаться. Хотя местное самоуправление решило не объявлять озеро Маарду официальным местом для купания, оно является популярным местом досуга.
Пробы воды оценивают по двум индикаторным показателям — количеству Escherichia coli, то есть кишечной палочки, и кишечных энтерококков.
Департамент также напоминает, что если на пляже поднят красный флаг, купаться небезопасно.