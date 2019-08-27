Стали известны подробности стрельбы в финском мотеле

Двое мужчин, которых подозревают в стрельбе в полицейских в минувшие выходные в Порвоо, Финляндия, проживали в течение последних двух месяцев в одном из мотелей города, передает Yle.
Владелец мотеля говорит, что мужчины не создавали никаких неудобств.
"Они вели себя тихо и спокойно. Много занимались спортом, ходили в сауну", - говорит женщина, которая пожелала остаться анонимной.
Мужчины рассказали ей, что являются строителями и ремонтируют квартиру.
За два месяца к ним ни разу не приходили гости, говорит владелец мотеля.
Также она рассказала, что за номер мужчины всегда платили вовремя. Срок их проживания в мотеле подошел к концу как раз в минувшие выходные.
Детство братьев прошло в Порвоо. По информации Helsingin Sanomat, они уехали в Швецию около 15 лет назад. Старший из братьев совершал мелкие правонарушения, например, воровство в магазине. Сейчас братья проживают в спокойном микрорайоне Johanneshov в Стокгольме. По информации Yle, старшего брата подозревали три года назад в налоговом и бухгальтерском мошенничестве. Его также приговорили к штрафу за нарушение правил дорожного движения в 2014 году.
Известно, что старший брат увлекался боевыми искусствами.
Против братьев граждан Швеции возбуждено уголовное дело по статье УК «покушение на убийство». Сегодня проводился их допрос, а завтра полиция попросит у суда ордер на их арест.