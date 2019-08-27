Министерство образования обещает улучшить преподавание эстонского языка детям

Министерство образования обещает сделать все возможное для того, чтобы улучшить преподавание эстонского языка детям, но при этом не имеет намерения форсировать перевод школ и дошкольных учреждений на единый язык обучения, передает Rus.ERR.
"Во-первых, погружение мы продолжаем, есть школы, которые все больше работают на эстонском языке и есть еще вариант дополнительная учительница, чтобы в начальной школе шла работа на обоих языках. Эти три варианта показывают, что у нас нет идеи русские школы закрывать, но есть больше возможностей для родителей выбирать свой вариант", - сказала "Актуальной камере" министр образования и науки Майлис Репс.
Как известно, изучение языков легче всего дается в юном возрасте, поэтому с прошлого года в 21 детском саду Таллинна и Ида-Вирумаа запущен соответствующий пилотный проект. "Целый день ребенок практически погружен в эстонский язык, не отрываясь от родного языка", - сказала директор детского сада Mesipuu Лариса Комиссарова.