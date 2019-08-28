Госконтроль: организация обучения взрослых эстонскому языку хромает

Поиск решения проблемы тормозится, поскольку в сфере организации обучения языку нет конкретного содержательного руководителя, ответственного за развитие сферы, и не происходит системной координации деятельности между соответствующими государственными учреждениями.

Такие выводы сделаны в опубликованном 28 августа аудите Государственного контроля, который подверг острой критике действующую систему обучения эстонскому языку.

Госконтроль отмечает, что обучение эстонскому языку организуют пять министерств (образования, культуры, социальных дел, внутренних дел и юстиции) в рамках 32 различных программ. Кроме того, активную роль играет и Касса страхования от безработицы, которая обучает безработных. При этом отсутствует единый координационный центр, который осуществлял бы общее руководство этой деятельностью.

"Показательным является то, что составленная Министерством образования и науки программа развития эстонского языка, действовавшая до 2017 года, даже не включала в себя взрослых как целевую группу. Формулирование основ новой языковой политики застопорилось", - отмечается в аудите.

Значительная часть выделяемых на обучение эстонскому языку средств поступает из бюджета Кассы страхования от безработицы и Евросоюза, что Госконтроль считает, с одной стороны, рискованным и нестабильным (финансирование может сократиться при изменении ситуации в экономике и завершении того или иного проекта) и, с другой стороны, унизительным для Эстонии.

Так, в период 2014-2018 годов государство выделило на эти цели около 21 млн евро, две трети из которых поступили из Кассы страхования от безработицы и внешних субсидий. Прогнозируемые расходы на 2019 год составят около 14,5 млн евро, из которых за счет бюджета будет оплачено менее одной трети.

"Мы должны иметь хотя бы столько национальной гордости, чтобы не давать оплачивать обучение своему же государственному языку немцам, французам, итальянцам и налогоплательщикам других стран Европы, особенно учитывая то, насколько важное место занимает эстонский язык в самосознании Эстонского государства. Нынешняя ситуация задевает мою национальную гордость как эстонца", - заявил государственный контролер Янар Холм.

В аудите отмечается, что эстонский язык готовы изучать около 60 000 человек, при этом в период 2014-2018 годах на курсах предлагалось от 2000 до 6000 мест в год, т.е. многие желающие просто не имеют возможности записаться на курсы.

По признанию всех проверенных министерств, организации курсов в достаточном объеме мешает не только дефицит финансирования, но и нехватка квалифицированных учителей, из-за которой в среднем 10% учителей общеобразовательных школ работают преподавателями на курсах для взрослых, делая это в качестве дополнительной работы. Наиболее остро эта проблема стоит в Ида-Вирумаа. При этом Госконтроль не нашел свидетельств того, что государство системно работает над решением этой проблемы.