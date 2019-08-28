Госконтроль: организация обучения взрослых эстонскому языку хромает

Госконтроль считает, что организация предусмотренного для взрослых обучения эстонскому языку на базе государственного финансирования раздроблена, количество курсов не соответствует потребностям, наблюдается острая нехватка квалифицированных учителей, а финансирование курсов в большой степени зависит от денег Кассы страхования от безработицы и денег Европейского союза.
Поиск решения проблемы тормозится, поскольку в сфере организации обучения языку нет конкретного содержательного руководителя, ответственного за развитие сферы, и не происходит системной координации деятельности между соответствующими государственными учреждениями.
Такие выводы сделаны в опубликованном 28 августа аудите Государственного контроля, который подверг острой критике действующую систему обучения эстонскому языку.
Госконтроль отмечает, что обучение эстонскому языку организуют пять министерств (образования, культуры, социальных дел, внутренних дел и юстиции) в рамках 32 различных программ. Кроме того, активную роль играет и Касса страхования от безработицы, которая обучает безработных. При этом отсутствует единый координационный центр, который осуществлял бы общее руководство этой деятельностью.
"Показательным является то, что составленная Министерством образования и науки программа развития эстонского языка, действовавшая до 2017 года, даже не включала в себя взрослых как целевую группу. Формулирование основ новой языковой политики застопорилось", - отмечается в аудите.
Значительная часть выделяемых на обучение эстонскому языку средств поступает из бюджета Кассы страхования от безработицы и Евросоюза, что Госконтроль считает, с одной стороны, рискованным и нестабильным (финансирование может сократиться при изменении ситуации в экономике и завершении того или иного проекта) и, с другой стороны, унизительным для Эстонии.
Так, в период 2014-2018 годов государство выделило на эти цели около 21 млн евро, две трети из которых поступили из Кассы страхования от безработицы и внешних субсидий. Прогнозируемые расходы на 2019 год составят около 14,5 млн евро, из которых за счет бюджета будет оплачено менее одной трети.
"Мы должны иметь хотя бы столько национальной гордости, чтобы не давать оплачивать обучение своему же государственному языку немцам, французам, итальянцам и налогоплательщикам других стран Европы, особенно учитывая то, насколько важное место занимает эстонский язык в самосознании Эстонского государства. Нынешняя ситуация задевает мою национальную гордость как эстонца", - заявил государственный контролер Янар Холм.
В аудите отмечается, что эстонский язык готовы изучать около 60 000 человек, при этом в период 2014-2018 годах на курсах предлагалось от 2000 до 6000 мест в год, т.е. многие желающие просто не имеют возможности записаться на курсы.
По признанию всех проверенных министерств, организации курсов в достаточном объеме мешает не только дефицит финансирования, но и нехватка квалифицированных учителей, из-за которой в среднем 10% учителей общеобразовательных школ работают преподавателями на курсах для взрослых, делая это в качестве дополнительной работы. Наиболее остро эта проблема стоит в Ида-Вирумаа. При этом Госконтроль не нашел свидетельств того, что государство системно работает над решением этой проблемы.
"Если в Эстонском государстве что-то действительно должно быть доступно всем желающим при помощи нашего общего финансирования, гарантировано всем на всех уровнях обучения, по всей республике и по всему миру, то это должно быть обучение эстонскому языку. И это обучение должно быть полностью обеспечено квалифицированными учителями с хорошей оплатой их труда. Никто из тех, кто хочет выучить эстонский язык, не должен быть лишен этой возможности, потому что на это не выделено денег. Это вопрос достоинства Эстонского государства", - подчеркнул Холм.
Госконтроль рекомендует наладить координацию языкового обучения для взрослых, создав систему управления и определив ответственность соответствующих госучреждений.
"Если мыслить в ключе государственной реформы, то одним из возможных решений могло бы стать прекращение раздробленной организации обучения взрослых эстонскому языку несколькими министерствами и формирование одного единого функционального центра эстонского языка или центра государственного языка, который обеспечивал бы обучение эстонскому языку в соответствии со специфическими потребностями и уровнем, а также занимался методикой, учебными пособиями и пр.", - сказал госконтролер Янар Холм.
Необходимо также выяснить, какие регионы сталкиваются с нехваткой учителей, и предложить им соответствующее дополнительное обучение, методическую помощь или новые кадры. Пока никто таких вопросов не ставит и подобный обзор отсутствует, существует риск дублирования и неэффективного расходования денег, отмечает надзорный орган.
По данным Департамента статистики, эстонским языком в качестве родного пользуются около 68% населения Эстонии, включая 16% жителей Ида-Вирумаа и 51% - Таллинна.
По разным оценкам, в Эстонии проживает около 300 000 взрослых, родным языком которых не является эстонский. Согласно исследованию Таллиннского университета и Эстонского центра прикладных исследований CentAR, более 100 000 проживающих в Эстонии взрослых должны пройти дополнительное обучение, чтобы уметь в повседневной жизни на достаточном уровне говорить и писать на эстонском языке.
Затраты на обучение эстонскому языку взрослых по сферам управления, в т.ч. расходы Кассы страхования от безработицы в период 2014–2018 гг. и прогноз на 2019 г. (евро):
Сфера управления
2014–2018
2014-2018 (в среднем за год)
2019*
Министерство образования и науки
4 157 809
831 562
908 400**
Министерство социальных дел
9 777 839
1 955 568
8 560 080***
Министерство культуры
4 746 806
949 361
2 782 293
Министерство внутренних дел
1 329 791
265 958
1 991 845
Министерство юстиции
1 063 226
212 645
282 087
ВСЕГО
21 075 471
4 215 094
14 524 705
* Прогнозируемые расходы.
** К расходам Министерства науки и образования прибавляется финансирование в рамках программы действий «Открытый тур ходатайств МСУ (программа изучения языка для лучших результатов на рынке труда)», которое неизвестно, исходя из формы открытого тура ходатайств.
*** Отраженный в числе расходов Министерства социальных дел бюджет на обучение эстонскому языку Кассы по безработице является частью бюджета курсов рынка труда, необходимость которого прогнозируется и определяется в целом. Бюджет услуг рынка труда Кассы по безработице утверждается в соответствии с потребностями в услугах, т.е. с тем, какие услуги и в каком объеме требуются клиентам, с учетом, с одной стороны, профиля клиентов, и с другой – ситуации на рынке труда.
Источник: Госконтроль на основании данных министерств и Эстонской кассы страхования от безработицы по состоянию на 20.05.2019 г.