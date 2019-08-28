Канепи и Контавейт прошли во второй круг US Open

С побед стартовали на Открытом чемпионате США по теннису эстонские теннисистки Кайа Канепи и Анетт Контавейт.
Контавейт встречалась с 83-й ракеткой мира Сарой Тормо из Испании и победила практически без труда: 6:1, 6:1. Канепи встречалась с соседкой по мировому рейтингу, немкой Татьяной Мария и здесь борьба получилась гораздо более упорной: Канепи во втором сете смогла отыграть три матчбола и выцарапать победу на тайбреке 7:6 после неудачного первого сета, где немка была сильнее 5:7. Выигранный второй сет дал Канепи психологическое преимущество, которое наше спортсменка реализовала в игровое, победив в третьей партии 6:3.