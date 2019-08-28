Отец, лишившийся в газовой трагедии троих детей: я готов ко всему

Все обстоятельства говорят о том, что имевший место в октябре прошлого года в Какумяэ несчастный случай, когда от отравления газом погибли трое детей, произошел в результате действий отца семейства, пишет Postimees.
Расследование произошедшей в октябре прошлого года одном из домов в столичном микрорайоне Какумяэ трагедии вышло на финишную прямую. По данным Postimees, обстоятельства говорят о том, что причиной несчастного случая с газом могли стать действия отца.
«Будь что будет. Я готов ко всему. Мне уже нечего терять», - сказал Энн Пейль, потерявший в трагедии троих детей. Он знает, что расследование уголовного дела вышло на финишную прямую, а он может стать обвиняемым.
При общении с журналистом Энн был немногословен и сказал, что до сих пор не пережил трагедию. Он сказал, что подробности следственного процесса его не интересуют, но он в курсе, что его считают возможным виновником инцидента. «Да, следствие еще в процессе», - сказал он на вопрос о том, могут ли ему предъявить обвинение.
С большой долей вероятности, Пейлю придется предстать перед судом. Одним из возможных итогов может стать согласительное производство — когда обвиняемый признает вину и его наказывают в упрощенном порядке. В этой ситуации необходимо согласие прокуратуры, обвиняемого и его защитника. «Да, разговоры были, но посмотрим, чем все закончится», - сказал Пейль по поводу согласительного производства. В то же время он не исключил и обычное производство. На вопрос о том, готов ли он подробнее рассказать о том, что произошло с газовым оборудованием в их доме, он ответил отрицательно.
В прокуратуре сообщили, что расследование уголовного дела вышло на финишную прямую, но разглашение деталей может навредить его дальнейшему ходу.
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