"Краснодар" повторно проиграл "Олимпиакосу" и вылетел из Лиги чемпионов

Бронзовый призер чемпионата России, "Краснодар", не смог пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив и в повторном матче греческому "Олимпиакосу" 1:2.
Хотя "быки" и сумели первыми открыть счет, на 10-й минуте отличился Даниил Уткин, но сразу же греки счет сравняли, а на 47-й минуте Эль-Араби оформил дубль, установив окончательный счет 2:1 в пользу "Олимпиакоса".
"Краснодар", проиграв грекам два матча с общим счетом 1:6, отправляется в групповой этап Лиги Европы, где в прошлом году краснодарцы дошли до 1/8 финала, проиграв испанской "Валенсии".
В групповой этап Лиги чемпионов после вчерашних матчей пробились хорватское "Динамо", победившее в двух матчевом противостоянии "Русенборг" и "Црвена Звезда", оказавшаяся сильнее швейцарского "Янг Бойз".