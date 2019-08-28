Рейтинги: поддержка Центристской партии растет третью неделю подряд

Партия реформ продолжает с большим отрывом лидировать в рейтингах политических партий, однако рейтинг возглавляющей правительство Центристской партии растет третью неделю подряд, говорится в пресс-сообщении Norstat.
Согласно проведенному в период с 30 июля по 26 августа опросу социологической фирмы Norstat, реформистов сейчас готовы поддержать 35,7 процента избирателей, что на 0,4 процентных пункта ниже, чем неделей ранее, а второе место удерживают центристы, рейтинг которых за неделю вырос с 20,3% до 21,5%, хотя еще три недели назад популярность Центристской партии составляла менее 18 процентов.
На третьей строчке место по-прежнему располагается EKRE (15,4%), за которой следуют социал-демократы (9,6%) и "Отечество" (7,8%). Популярность не входящей в парламент партии "Ээсти 200" составляет 4,1 процента, а еще 2,9 процента респондентов готовы поддержать партию зеленых.
Поддержка входящих в правительственную коалицию партий составляет 44,7%, а оппозиционных - 45,3%.