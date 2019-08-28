Ср, 28.08.2019
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В Эстонии средняя зарплата выросла до 1419 евро
График: на каких должностях платят больше всего

Иллюстративный снимок. Кошелек.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

По данным Департамента статистики, во II квартале 2019 года средняя месячная брутто-зарплата выросла по сравнению с этим же периодом прошлого года на 7,4%. Средняя почасовая брутто-зарплата достигла 8,22 евро, что на 9% больше, чем годом ранее.

В апреле средняя месячная брутто-зарплата составила 1411 евро, в мае – 1400 евро и в июне – 1445 евро. По сравнению с первым кварталом месячная брутто-зарплата выросла на 5,9%. Годовой рост средней месячной брутто-зарплаты был на 0,5 процентных пункта медленнее, чем в предыдущем квартале.

Рост реальной зарплаты составил 4,4% и она повышалась в сравнении со II кварталом 2018 года медленнее, чем средняя месячная брутто-зарплата, по причине роста потребительских цен. В отношении реальной зарплаты учитывалось влияние изменения индекса потребительских цен.

По видам деятельности средняя месячная брутто-зарплата была наиболее высокой в сфере информации и связи (2390 евро), финансовой и страховой деятельности (2296 евро) и в энергетике (1913 евро). По сравнению со II кварталом 2018 года средняя месячная брутто-зарплата выросла именно в сфере прочих видов услуг, где до этого она была одной из самых низких (деятельность организаций, ремонт товаров для дома, индустрия красоты). При этом в двух сферах деятельности брутто-зарплата снизилась – в сельском хозяйстве и операциях с недвижимостью.

Самой высокой брутто-зарплата была в учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству (1817 евро), а также на зарубежных предприятиях, принадлежащих частноправовым лицам (1685 евро). Годовой рост брутто-зарплаты был наиболее быстрым в учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству (11,2%), а самым медленным – на зарубежных предприятиях, принадлежащих частноправовым лицам (5%).

Во II квартале наиболее высокая средняя месячная брутто-зарплата была в Харьюском уезде (1545 евро) и Тартуском уезде (1440 евро), а наиболее низкой – в Саареском (1084 евро), Валгаском (1060 евро) и Хийуском (971 евро) уездах. Годовой рост месячной брутто-зарплаты был наиболее быстрым в Пыльваском, Ляэнеском, Вильяндиском и Пярнуском уездах.

Средний размер расходов работодателя на рабочую силу составил за наемного работника 1900 евро в месяц и 12, 5 евро в час, что на  6,8% больше, чем во II квартале прошлого года.

Средняя месячная брутто-зарплата и ее динамика, I квартал 2017 – II квартал 2019

Год

Квартал

Средняя месячная брутто-зарплата, в евро

Динамика в сравнении с тем же периодом прошлого года, %

2017

I

1153

5,7

II

1242

6,8

III

1201

7,4

IV

1271

7,5

2018

I

1242

7,7

II

1321

6,4

III

1291

7,5

IV

1384

8,9

2019

I

1341

7,9

II

1419

7,4

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