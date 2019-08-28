Чемпионка мира из Белоруссии попалась на допинге для культуристов

Белорусская бегунья, чемпионка мира-2015 Марина Арзамасова временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил.
Такое решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), передает Прессбол.
Отмечается, что 31-летняя спортсменка подозревается в использовании запрещенного вещества, LGD-4033, который близок к анаболическим стероидам. Данный препарат популярен в среди культуристов, но со стороны ВАДА признан допингом.
Арзамасова является чемпионкой мира 2015 года в беге на 800 метров, а также победительницей чемпионата Европы 2014 года в аналогичной дисциплине.