Ср, 28.08.2019
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Чемпионка мира из Белоруссии попалась на допинге для культуристов

Марина Арзамасова

ФОТО: SCANPIX

Белорусская бегунья, чемпионка мира-2015 Марина Арзамасова временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил.

Такое решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), передает Прессбол.

Отмечается, что 31-летняя спортсменка подозревается в использовании запрещенного вещества, LGD-4033, который близок к анаболическим стероидам. Данный препарат популярен в среди культуристов, но со стороны ВАДА признан допингом.

Арзамасова является чемпионкой мира 2015 года в беге на 800 метров, а также победительницей чемпионата Европы 2014 года в аналогичной дисциплине.

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