Журналисты подсчитали секретные расходы России

В 2017 году засекреченные расходы России на закупку вооружений длительного пользования и интеллектуальной собственности составили 4,85 триллиона рублей или 5,3% ВВП. Об этом в среду, 28 августа, сообщает издание РБК, журналисты которого исследовали данные Росстата.
Российское статистическое ведомство третий год публикует данные об объемах, структуре и динамике ВВП по единой международной методологии СНС 2008, пишет DW.com. При этом по расходам в двух указанных категориях Росстат перестал выдавать конкретные цифры. Журналисты определили общий показатель засекреченных расходов по остаточному принципу.
Расходы, считающиеся засекреченными, в сравнении с 2016 годом выросли на 5,8 процента - с 4,59 триллиона рублей в 2016 году до 4,85 триллиона рублей в 2017 году. Доля скрытых трат от общего размера ВВП России осталась практически неизменной - около 5,3%. В 2018 году, данных по которому еще нет, доля секретных расходов может снизиться, предполагают эксперты.
В самом Росстате подтвердили, что ведомство не будет публиковать засекреченные данные. Эту точку зрения поддерживают и некоторые ученые. "Это государственная тайна, и вопрос о публикации - это антигосударственный подход. Наши противники должны бояться и думать, что же там есть", - приводят журналисты слова профессора кафедры госуправления и нацбезопасности факультета национальной безопасности РАНХиГС Евгения Никитенко. Еще один опрошенный эксперт, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов, считает, что непрозрачность позволяет бесконтрольно использовать средства.