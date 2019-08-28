Сегодня некоторые жители Ласнамяэ останутся без горячей воды

Предприятие Utilitas в среду проведет в районе улицы Паэ в таллиннском районе Ласнамяэ ремонт теплотрассы, который приведет к отключению горячей воды.
Работы начнутся в 9 часов и завершатся не позднее 21 часа. В это время ожидаются отключения горячей воды в доме по улице Кийве, 5, домах с нечетными номерами по адресу Паэ, 9-17, домах по Паэ, 17a и 22, домах с нечетными номерами по Паэпарги, 29-37, домах по Вяйке-Паала, 1 и 3 и домах по Петербургскому шоссе, 47, 49 и 49b. Ремонтные работы не приведут к изменениям в движении.
Компания Utilitas проинформировала о предстоящих отключениях горячей воды администрации зданий. Информация об отключениях доступна на сайте Utilitas или таллиннскому инфономеру 1345.
Utilitas приносит клиентам извинения за доставленные неудобства.