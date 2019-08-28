Ср, 28.08.2019
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  • Фото: в Нымме продается очень привлекательная квартира с большой террасой

Фото: в Нымме продается очень привлекательная квартира с большой террасой

ФОТО: KV.EE

Необычный дизайн этой большой квартиры вполне заслуженно привлекает внимание, пишет Postimees.

Нового хозяина ждет четырехкомнатная квартира в Нымме, общей площадью целых 116 квадратных метров. В этом объекте недвижимости сочетаются современное решение дизайна внутренних пространств, уединенность и просторность. 

ФОТО: KV.EE

Комнаты этой квартиры, расположенной на первом этаже трехэтажного дома, солнце освещает  днем и вечером. В квартире есть большая терраса, выйти на которую можно из гостиной, из спальни и даже из ванной комнаты, где также имеется баня. 

ФОТО: KV.EE

В квартире высокие потолки, в прихожей - встроенный шкаф-купе, три спальни, в одной из которых находится гардеробная и душевая. 

ФОТО: KV.EE

Кроме всего этого покупателю достанутся два парковочных места в закрытом дворе и кладовая. Для колясок, велосипедов и тому подобного имеется специальная велосипедная комната, которой пользуются все жильцы дома. 

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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