Фото: в Нымме продается очень привлекательная квартира с большой террасой

Нового хозяина ждет четырехкомнатная квартира в Нымме, общей площадью целых 116 квадратных метров. В этом объекте недвижимости сочетаются современное решение дизайна внутренних пространств, уединенность и просторность.
Комнаты этой квартиры, расположенной на первом этаже трехэтажного дома, солнце освещает днем и вечером. В квартире есть большая терраса, выйти на которую можно из гостиной, из спальни и даже из ванной комнаты, где также имеется баня.
В квартире высокие потолки, в прихожей - встроенный шкаф-купе, три спальни, в одной из которых находится гардеробная и душевая.
Кроме всего этого покупателю достанутся два парковочных места в закрытом дворе и кладовая. Для колясок, велосипедов и тому подобного имеется специальная велосипедная комната, которой пользуются все жильцы дома.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.