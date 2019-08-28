B среду Таллинн посещает почти 5000 круизных туристов

В среду Таллинн посещают три круизных лайнера, а с ними для знакомства с эстонской столицей до 4890 круизных туристов.
В 8.30 в порт Ванасадам прибыл круизный лайнер Aidamar, на его борту до 2200 туристов, он покинет порт в 17 часов.
В 9 часов утра в Таллинн прибыло круизное судно с MSC Poesia с 2600 туристами, судно покинет Таллинн в 16 часов.
В 9.30 прибыл круизный лайнер Clio, на его борту до 90 туристов. Лайнер покинет порт в 17 часов.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.
В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.