Очередная попытка "Барселоны" заполучить Неймара окончилась провалом

Со стороны «Барселоны» в переговорах участвовали спортивный директор Эрик Абидаль, вице-президент Хавьер Бордас, советник каталонского клуба по вопросам Южной Америки Андре Кюри и исполнительный директор Оскар Грау. Со стороны «ПСЖ» – президент клуба Нассер Аль-Халайфи, спортивный директор Леонардо, а также советник президента Джамель Бурас.
«Барселона» предложила за Неймара 170 млн евро, которые хотела выплатить в несколько траншей. «ПСЖ» же запросил 100 млн евро, а также настаивал на включении в сделку полузащитника Усмана Дембеле и защитник Нелсона Семеду.
Несмотря на то, что достичь соглашения с «ПСЖ» не удалось, «Барселона» сохраняет оптимизм касательно сделки по Неймару, потому что удостоверилась в том, что игрок полностью вовлечен в операцию по переходу. Неймар давит на «ПСЖ», настаивая на том, что хочет перейти в «Барселону» и блокирует потенциальный переход в «Реал».