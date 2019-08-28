Дизель с биодобавками подкинул Эстонии новую проблему

Дизель с биодобавками быстро портится, что создает большие проблемы при хранении запасов топлива для обеспечения бесперебойной работы систем отопления и электроснабжения в аварийных ситуациях, сообщает Rus.ERR со ссылкой на обращение, направленное Эстонским объединением силовых станций и центрального отопления в Министерство экономики.
В Эстонии хранится постоянный запас топлива для котельных, ТЭЦ и аварийных дизельных генераторов, который должен обеспечивать работу оборудования для тепло- и электроснабжения в случае перебоев с подачей электроэнергии.
«Топливо хранится в баках оборудования в течение длительного времени, и предприятия осуществляют запуск оборудования раз в месяц для тестирования его исправности», - отмечается в обращении, в котором также сказано, что на это расходуется небольшое количество топлива, но в реальности его замена там происходит в течение двух-трех лет.
Между тем срок хранения дизельного топлива с биодобавками очень короткий, также для его частой замены после каждого теста требуется неразумно много ресурсов, а держать резервуары пустыми слишком опасно, поскольку можно не успеть вовремя запустить оборудование в аварийной ситуации. Кроме того, встает вопрос, что делать с испортившимся в результате хранения биодизелем.