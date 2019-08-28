Видео: первый электрокар Porsche установил рекорд на Нюрбургринге

Прототип первого серийного электрокара компании Porsche (Porsche Taycan) установил новый рекорд на "Северной петле" знаменитой гоночной трассы Нюрбургринг среди четырехдверных электрокаров. Об этом сообщили представители Porsche, а видеозапись рекордного заезда была размещена на YouTube-канале компании, пишет Newsru.com.
На преодоление 20,6-километровой трассы, изобилующей поворотами у находившегося за рулем электрокара тест-пилота Porsche Ларса Керна ушло 7 минут и 42 с небольшим секунды. Максимальная скорость автомобиля во время заезда достигала 259 километров в час. При этом абсолютный рекорд трассы среди электромобилей принадлежит гоночному Volkswagen ID. R (6 минут и 5 с небольшим секунд).
Напомним, презентация серийной версии Porsche Taycan продет 4 сентября на мероприятиях в Китае, Канаде и Германии. Первый электрокар Porsche создан на базе представленного в 2016 году концепта Mission E. Эта модель будет оснащаться двумя электромоторами суммарной мощностью 600 лошадиных сил, которые будут обеспечивать разгон до 100 километров в час за 3,5 секунды, а до 200 километров в час менее чем за 10 секунд. Запас хода Porsche Taycan без подзарядки составит около 500 километров.
Что касается интерьера, то в салоне у Porsche Taycan будет минимум четыре больших дисплея, в том числе полностью цифровая приборная панель, а также сенсорный экран на центральной консоли, пишет РБК. Сроки начала продаж Taycan и стоимость электрокара пока не раскрываются.
Нюрбургринг – гоночная трасса в Германии, рядом с поселком Нюрбург (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). В настоящее время на трассе проводятся гонки DTM, GP2 и других кольцевых серий автоспорта. Также на автодроме проводятся соревнования по другим видам спорта и ежегодный рок-фестиваль Rock Am Ring.