Зачахший в Англии чилийский суперфорфард будет перезагружать свою карьеру в Италии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес в скором времени станет игроком «Интера», сообщает Sports.ru.
По информации источника, «Интер» согласовал с «МЮ» все детали сделки. Сообщается, что Санчес подпишет контракт с «Интером» в ближайшие часы. «Интер» арендует игрока до июня 2020 года, а после окончания срока арендного соглашения стороны обсудят возможную покупку игрока.
«Интер» во время аренды будет платить примерно пять из 12 миллионов евро зарплаты Санчеса, что являлось основным требованием футболиста, который не желал переходить другой клуб с понижением в зарплате. К счастью для чилийца английский и итальянский клубы нашли в данном вопросе компромисc.
Главный тренер команды "Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер усадил Санчеса в запас, предпочитая не только Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля, а также хочет давать больше игрового времени 17-летнему Мэйсону Гринвуду. Как сообщают британские СМИ Санчес в "Юнайтед" в лучшем случае довольствовался бы крохами игрового времени в Лиги Европы и английских кубках.
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