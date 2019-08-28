Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Париж за 118 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайта trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Риги в Татры начиная с 55 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 67 евро
Туда-обратно из Таллинна в Париж начиная со 118 евро
Туда-обратно из Таллинна в Анталью начиная со 190 евро
Туда-обратно из Таллинна в Южную Корею начиная с 408 евро
Туда-обратно из Таллинна на Филиппинские острова начиная с 465 евро
Туда-обратно из Таллинна в Северную Италию начиная с 46 евро
Туда-обратно из Таллинна в Норвегию начиная с 55 евро
Туда-обратно из Таллинна в Исландию начиная со 126 евро
Туда-обратно из Таллинна в Таиланд начиная с 437 евро