Ср, 28.08.2019
Я отказываюсь общаться с президентом Керсти Кальюлайд, пока она не извинится перед партией. Март Хельме

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Париж за 118 евро!

Париж. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайта trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Риги в Татры начиная с 55 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 67 евро

Туда-обратно из Таллинна в Париж начиная со 118 евро

Туда-обратно из Таллинна в Анталью начиная со 190 евро

Туда-обратно из Таллинна в Южную Корею начиная с 408 евро

Туда-обратно из Таллинна на Филиппинские острова начиная с 465 евро

Туда-обратно из Таллинна в Северную Италию начиная с 46 евро

Туда-обратно из Таллинна в Норвегию начиная с 55 евро

Туда-обратно из Таллинна в Исландию начиная со 126 евро

Туда-обратно из Таллинна в Таиланд начиная с 437 евро

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ