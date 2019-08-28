В Таллинне стартует отборочный этап Лиги чемпионов по футзалу

С 28 по 31 августа в таллиннском спортхолле "Калев" пройдет первый групповой раунд Лиги чемпионов по футзалу. Эстонию в этом соревновании представляет клуб "Виймcи/СМС-раха".
В Таллинне выступят чемпионы четырех стран, Эстонии, Финляндии, Албании и Франции. Фаворитами считаются чемпион Финляндии "Динамо" и французский чемпион "Тулон". Сюрприз может преподнести и клуб из Албании, "Тирана". Для команды из Виймси это европейское соревнование - первое в истории. Если "Виймси" удастся преодолеть барьер первого раунда, то в основном групповом этапе Лиги чемпионов наша команда примет участие в турнире в Белоруссии, где ее соперниками станут команды из Косова, Белоруссии, а также один из клубов-победителей аналогичного отборочного турнира .