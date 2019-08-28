Диаспора: убийство в Берлине чеченца из «расстрельного списка» Кадырова заказало ФСБ

Задержанный убийца - «уроженец Сибири», некий Вадим Сергеевич, приехавший в Берлин из Москвы незадолго до совершения преступления, действовал профессионально. Органы безопасности Германии считают, что это имя не настоящее, как и паспорт. Арестованный россиянин отказывается отвечать на вопросы полиции и требует представителя российского посольства. Вадим прилетел в Германию лишь несколько дней назад и имел обратный билет в Россию.

Как пишет немецкое издание Der Tagesspiegel, в кругах органов безопасности утверждают, что признаки личной заинтересованности «Вадима Сергеевича» в убийстве Хангошвили отсутствуют. Доказательств того, что мужчины были знакомы, нет.

В случае, если подтвердится версия о причастности к убийству российских спецслужб, расследование возьмет на себя федеральная прокуратура Германии. «Согласно этой теории, Вадим С. убил Зелимхана Хангошвили (он же Торнике Кавтарашвили - по фамилии матери) по заказу российской спецслужбы для того, чтобы продемонстрировать противникам России, что они нигде не находятся в безопасности, даже в Германии», - цитирует немецкую газету издание InoPressa.

«Говорят, для российских спецслужб мужчина, по-видимому, был не только опасным исламистом, но и предателем... За его убийством может стоять наместник Москвы в Чечне Рамзан Кадыров. Кадыров печально известен своей жестокостью, он с чрезмерным насилием боролся с чеченскими повстанцами», - пишет Der Tagesspiegel.

Говоря о том, как профессионального убийцу удалось поймать, следователи отмечают удачное стечение обстоятельств - после выстрелов он проехал на велосипеде несколько сотен метров и выбросил в реку пластиковый пакет с оружием, одеждой и париком. Потом он хотел сесть на мопед и скрыться. Но его заметили двое подростков и сообщили полиции. Так как поблизости находилось подразделение полиции, Вадима С. удалось быстро поймать. При себе у него нашли крупную сумму наличных. Вскоре из реки Шпрее выловили выброшенное орудие убийства - пистолетом с глушителем марки Glock 26 калибра 9 миллиметров, а также велосипед, на котором "Вадим Сергеевич" подъехал сзади к Зелимхану Хангошвили в парке Малый Тиргартен.

В финансируемой ЕС и Германией неправительственной организации Human Rights Education and Monitoring Center, расположенной в столице Грузии Тбилиси, полагают, что за убийством в Берлине «стоят российские спецслужбы».

В чеченской диаспоре в Европе также высказали уверенность, что к убийству Хангошвили могут иметь отношение спецслужбы РФ. Представители диаспоры «однозначно считают, что убийство совершено спецслужбами России», заявил в интервью изданию «Кавказский узел» руководитель Международной ассоциации «Мир и права человека» (немецкое отделение) Аслан Арцуев.