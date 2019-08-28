Опубликовали в Сети запись с камеры видеонаблюдения для поимки преступника? А наказать могут вас

В соцсетях довольно часто встречаются посты, в которых призывают опознать каких-нибудь злоумышленников. И хотя публикация материалов с камеры видеонаблюдения – действенный способ поймать нарушителей, может получится так, что в итоге именно пострадавший понесет наказание, потому что Закон о защите данных гласит, что для публикации фото или видео с участием других лиц, следует получить их согласие, пишет газета Sakala.
Вильяндиский отель Park Hotell недавно на своей странице в Facebook опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором запечатлен злоумышленник, который вытащил из забора доску и ушел вместе с ней. В комментариях к посту один из пользователей задался вопросом: законно ли публикловать запись в соцсети? Веб-констебль Вилле Ряник ответил: если злоумышленник обратится с жалобой в Инспекцию по защите данных, то это действительно может повлечь за собой начало производства.
«Конечно, кражи и обманы незаконны, но это не дает права без официального судебного решения представлять кого-то преступников в соцмедиа, – объяснил Ряник. – В практике веб-констеблей бывали случаи, когда такие посты появлялись, просто чтобы отомстить человеку или для сведения счетов».
Ряник говорит, что люди зачастую не понимают или не заботятся о том, что их пост влечет за собой как материальный, так и личностный ущерб человеку, запечатленному на видеозаписи. В итоге это может привести к потери им работы, разрыву семейных отношений или вынудить его сменить место жительства. «Ущерб от сломанной доски в заборе не пропорционален таким последствиям», – отмечает Ряник, добавляя, что зачастую люди забывают о скорости распространения постов. Иногда пльзователи узнают на фото или видео людей, которые не имеют к делу никакого отношения, что в итоге приносит последним неприятности и страдания.
Следует обращаться в полицию
Советник по связям с общественностью Инспекции по защите данных Синье Хейберг говорит, что если владельцу имущества нанесли ущерб, он может обратиться к правозащитным органам. «Если в распоряжении оказалось фото «хулигана», которое хочется опубликовать из чувства справедливости, то правильнее и законнее отослать это фото полиции, где решат публиковать или нет эти данные в соответствии с правилами обработки данных», – говорит Хейберг.
«Полиция может опубликовать личные данные человека для опознания личности злоумышленника или сбора информации о правонарушении, но это должно быть взвешенное решение, которое принимается, исходя как из интересов уголовного производства, так и из защиты личных данных», – пояснил Ряник.
Он подтвердил, у полиции есть право публиковать личные данные человека без его разрешения и в случае производства по проступку.
В случае публикации вышеупомянутых материалов следует отметить тот факт, что по закону есть разница, узнаваем ли человек на видео или нет. Ряник же уточняет, что не всегда достаточно затемнить или скрыть лицо человека на видео, ведь его личность могут выдать своеобразная походка, отличительный признак или текст самого поста.
Все же не запрещается публиковать материал, в котором просто предупреждают, что в какое-то конкретное время или в определенном месте был мужчина или женщина, который нанес ущерб имуществу, так как это предупреждение, по словам Рянака, может побудить местных жителей осмотреть свое имущество, что может привести к обнаружению большего ущерба, и полицейские ждут этой информации.
Меняет ли суть дела табличка «Ведется видеонаблюдение», ведь в таком случае злоумышленник знает, что может попасть на запись? По словам Хейберг, это ничего не меняет, ведь табличка носит информативный характер. «Человек должен знать, кто обрабатывает его данные. Табличка не дает законного права на обработку данных».
Это означает, что материалы можно использовать только для себя, и даже если кто-то покусился на чужое имущество, нельзя выставлять эти материалы на публику, так как свод законов Эстонии предусматривает, что наказание назначают именно правоохранительные или судебные органы.
«Если для ведения записи на камеру видеонаблюдения есть законное основание, то тот, кто обрабатывает эти данные должен установить правила, кто и как просматривает записи, и как долго они хранятся. Сделанные для предприятия записи не должны быть использованы для других целей, исключением является только случай, когда полиция или другой правоохранительный орган начал расследование», – добавила Хейберг.
На риск пошли сознательно
По словам руководителя Park Hotell Кристьяна Саара, работники отеля были в курсе, что публикация видео может принести проблемы, но пост все равно опубликовали. «С одной стороны мы хотели найти виновного, с другой – видео просто немного забавное, поэтому и опубликовали».
Саар отмечает, что он не в курсе санкций, которые могут последовать для их предприятия после публикации видео, но осознает вину.
«Как гражданину мне кажется странным, что, если есть видео преступления, на котором запечатлены личности, которые его совершили, то его нельзя опубликовать в целях раскрытия преступления».
Он добавил, что отель подал заявление в полицию, и полицейские уже поговорили с представителями отеля, но пока, к сожалению, нарушителя найти не удалось. Кстати, вытащенную из забора доску нашли сломанной у музейного сада.
Саар вспоминает, что ранее был похожий прецедент, когда благодаря записи с камеры видеонаблюдения удалось поймать человека, укравшего у отеля велосипед.