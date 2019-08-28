Опубликовали в Сети запись с камеры видеонаблюдения для поимки преступника? А наказать могут вас

Вильяндиский отель Park Hotell недавно на своей странице в Facebook опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором запечатлен злоумышленник, который вытащил из забора доску и ушел вместе с ней. В комментариях к посту один из пользователей задался вопросом: законно ли публикловать запись в соцсети? Веб-констебль Вилле Ряник ответил: если злоумышленник обратится с жалобой в Инспекцию по защите данных, то это действительно может повлечь за собой начало производства.

«Конечно, кражи и обманы незаконны, но это не дает права без официального судебного решения представлять кого-то преступников в соцмедиа, – объяснил Ряник. – В практике веб-констеблей бывали случаи, когда такие посты появлялись, просто чтобы отомстить человеку или для сведения счетов».

Ряник говорит, что люди зачастую не понимают или не заботятся о том, что их пост влечет за собой как материальный, так и личностный ущерб человеку, запечатленному на видеозаписи. В итоге это может привести к потери им работы, разрыву семейных отношений или вынудить его сменить место жительства. «Ущерб от сломанной доски в заборе не пропорционален таким последствиям», – отмечает Ряник, добавляя, что зачастую люди забывают о скорости распространения постов. Иногда пльзователи узнают на фото или видео людей, которые не имеют к делу никакого отношения, что в итоге приносит последним неприятности и страдания.

Следует обращаться в полицию

Советник по связям с общественностью Инспекции по защите данных Синье Хейберг говорит, что если владельцу имущества нанесли ущерб, он может обратиться к правозащитным органам. «Если в распоряжении оказалось фото «хулигана», которое хочется опубликовать из чувства справедливости, то правильнее и законнее отослать это фото полиции, где решат публиковать или нет эти данные в соответствии с правилами обработки данных», – говорит Хейберг.

«Полиция может опубликовать личные данные человека для опознания личности злоумышленника или сбора информации о правонарушении, но это должно быть взвешенное решение, которое принимается, исходя как из интересов уголовного производства, так и из защиты личных данных», – пояснил Ряник.

Он подтвердил, у полиции есть право публиковать личные данные человека без его разрешения и в случае производства по проступку.

В случае публикации вышеупомянутых материалов следует отметить тот факт, что по закону есть разница, узнаваем ли человек на видео или нет. Ряник же уточняет, что не всегда достаточно затемнить или скрыть лицо человека на видео, ведь его личность могут выдать своеобразная походка, отличительный признак или текст самого поста.