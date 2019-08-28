Изменения в законе сделают работу помощников полицейских эффективнее

Поправка к закону, вступившая в силу в начале августа, дает право помощнику полицейского использовать электрошокер, останавливать транспортные средства и проводить тест на наркотики или алкоголь без распоряжения полиции, сообщает Postimees.
Сотрудник службы профилактики и делопроизводства Раквереского отделения полиции Керли Палу, которая занимается помощниками полицейских в уезде, объяснила, что раньше помощник полицейского должен был назначать тест для выявления наркотической или алкогольной интоксикации по распоряжению полиции. Теперь это больше не нужно, например, в случае подозрения на опьянение, помощник полицейского может сразу же заставить водителя дуть в алкотестер.
Помимо этого, работа помощника полицейского становится более эффективной с правом наложения запрета на нахождение без запроса разрешения у сотрудника полиции. Более быстрые действия необходимы, например, в тех случаях, когда два помощника полицейских дежурят. По закону оба они должны иметь право патрулировать самостоятельно. Когда, например, партнеры поссорились и был риск того, что один из них мог использовать насилие для разрешения ссоры, помощник полицейского не мог ранее самостоятельно наложить запрет на нахождение агрессивного причастного.
Старший участковый Раквереского полицейского участка Кристи Рист ранее объяснила, что запрет на нахождение все чаще используется полицией и направлен на предотвращение разрешения споров путем физического насилия.
В качестве третьего изменения в законе Керли Палу назвала право помощника полицейского останавливать транспортное средство. В прошлом для этого нужно было разрешение полиции.
Поправка к закону, вступившая в силу в начале августа, также позволяет помощнику полицейского использовать тазер. Конечно, для этого помощник полицейского должен пройти обучение.
Что касается поправки к закону, вступившей в силу в начале августа, Идаская префектура организует учебную сессию в Ида-Вирумаа 7 сентября для всех помощников полицейских в Вирумаа, чтобы обсудить эти изменения. Помощники полиции также были уведомлены письмом об изменении закона.