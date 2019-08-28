Не дошла до дома: полиция разыскивает 35-летнюю женщину

Полиция просит помощи общественности, чтобы найти пропавшую в волости Вильянди 35-летнюю Юлле.
Как рассказали близкие, во вторник около 15:30 Юлле вышла из автобуса в деревне Весиярве и направилась к дому. К сожалению, до пункта назначения она так и не добралась. Ее мобильный телефон отключен. Ранее женщина всегда предупреждала, если оставалась ночевать в каком-то другом месте.
Полиция сразу же начала собирать информацию и прочесывать окрестности. В ночь на среду поисковая команда, состоящая из полицейских, родственников, добровольцев и спасателей, приступила к работе. В числе прочего были проверены все ведущие к дому Юлле дороги, дрон с высоты птичьего полета осмотрел весь район. С помощью тепловых камер были проверены водоемы и колодцы. К сожалению, найти Юлле не удалось. Поиски продолжаются.
Приметы пропавшей: рост примерно 165 см, среднее телосложение. У нее каштановые волосы до плеч, которые она обычно собирает в косу. На Юлле были темные джинсы, рубашка в сине-белу полоску и синяя головная повязка. Также у нее с собой был маленький рюкзак.
Всех, кто видел Юлле 27 августа (со второй половины дня), полиция просит звонить по номеру 112.