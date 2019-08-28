Златан Ибрагимович намекнул на возвращение в Европу

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что ему по силам играть в Европе, передает Sports.ru.
«Я легко мог бы играть в Премьер-лиге. Если нужен «Манчестер Юнайтед», то я здесь. Но я принадлежу «Гэлакси», так что мне жаль.
Я сделал свое дело в Европе. Мне понравилось, я завоевал 33 трофея, которые привез с собой. Надеюсь, смогу выиграть что-нибудь здесь.
А потом мы посмотрим, где закончится это приключение», – сказал Ибрагимович.
37-летний швед в 22 матчах сезона МЛС забил 22 гола.