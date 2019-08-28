Ср, 28.08.2019
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Златан Ибрагимович намекнул на возвращение в Европу

Zlatan Ibrahimovic.

ФОТО: Anne-Marie Sorvin / USA TODAY Sports

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что ему по силам играть в Европе, передает Sports.ru.

«Я легко мог бы играть в Премьер-лиге. Если нужен «Манчестер Юнайтед», то я здесь. Но я принадлежу «Гэлакси», так что мне жаль.

Я сделал свое дело в Европе. Мне понравилось, я завоевал 33 трофея, которые привез с собой. Надеюсь, смогу выиграть что-нибудь здесь.

А потом мы посмотрим, где закончится это приключение», – сказал Ибрагимович.

37-летний швед в 22 матчах сезона МЛС забил 22 гола.

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